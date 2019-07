Dicen por allí

Cuidado con lo que publicás



Comentan nuestros lectores que aunque en nuestro país aún no hay industria de farándula y espectáculo, por qué la fama empieza a enfermar a algunos artistas, quienes se manifiestan públicamente en las redes sociales de manera soberbia y despectiva, ejemplo:



“Esta semana William Calderón posteó en su Facebook: “Por favor no me hagan tags en fotos donde ¡no aparezco! Si quieren decirme algo manden un inbox, no fotos con flores o muñequitos o fotos donde aparecen mil gente desconocida que me gasta la pila del móvil con sus notificaciones ¡Gracias!!!”.



En su defensa he de decir que más que soberbia, a nuestro querido William le falta un curso de actualización tecnológica para controlar estos tags, a través de la aplicación “configuración de la privacidad y/o cuenta”, que te permite administrar a quién o en qué te pueden etiquetar. Tan simple como sencillo.



La misma dosis le aplicamos al diseñador Vicente Castellón, quien también hizo un comentario similar y sentenció “al proxim@ que lo haga, fue placer tenerle hasta hoy en fb” ¡auch!...



Parece que este es un mal de “celebrities” porque el también diseñador Kelly Jack Molina se sumó a estas manifestaciones y agregó: “Otra cosa que odio es que me manden mensajes para que les dé Me gusta a una foto o a alguna página!!! ashhh!”



Parece que una de las eliminadas será Xiomara Blandino, quien en apoyo a su amiga y también presentadora de TV, Cindititititaaaaaa, publicó: “En esta página pueden votar por la bella Cindy Regidor para mejor presentadora de TV”.



Pero antes de que Vicente, Kelly y William la eliminen, Nina Luna, una de sus más de 41 mil seguidores, le dará “delete”, decepcionada por la respuesta a su comentario: “¿Esa es la empresa donde venden pulseras y cosas hechas de piel animal?. Creo que nos deberían estar ayudando a denunciarlas en lugar de promover ese concurso, es una vergüenza”.



Xiomara respondió: Nina, antes de generar un comentario deberías de informarte un poquito más, siempre cometemos los mismos errores comentamos sin filtro, esta página no vende productos hechos de pieles de animales. Saludos.



Y Nina ¡“Bangán”! refutó con hechos:“Sra. Blandino le recomiendo lo mismo, y aquí le dejo el link para demostrárselo”.



Más de lo mismo



Otro que se mostró poco receptivo a las críticas fue nuestro columnista y amigo de EN EL CINE, quien recibió una dosis de su propia medicina de Nelson A. Pérez, seguidor que le sugirió: “comentar una película de forma tan superficial no es bueno…” refiriéndose a una de sus columnas. Algo que el ego de nuestro querido amigo no podía permitirle, así que muy dueño de la verdad absoluta respondió: “No estoy tirando flores, es más, la verdad es que a mí me gustó mucho y se disfruta… para gustos los colores, me gusta el debate”… ¡Se nota Miztle!... la verdad calladito te hubieras visto más bonito. Hay que ser humilde.



Humberto Rodríguez es uno de los fans que se mostró decepcionado con las publicaciones de nuestros artistas, y sugiere “hay que ser humilde hermano, para que anda metido en el medio si no va a querer a los diz que fans.



Hernaldo en los medios



¡Qué bárbaro! Vos TV sí sabe sacarle provecho a los patrocinios, lástima que sus presentadores no. Digo, ya que iban a entrevistar a Hernaldo Zúñiga en todos sus programas, se hubieran puesto de acuerdo para presentar aspectos diferentes, no contarnos el mismo cuento con entrevistadores diferentes, salvo Cristiana, la presentadora de Evas Urbanas, quien aprovechó para promoverse e invirtió los roles, pasando de entrevistadora a entrevistada y hasta le empacó su disco. ¡Eso mi Eva, no pierde tiempo!



Aunque las palmas son definitivamente para el staff de Mercadeo, porque al medio patrocinador lo ningunearon, les ofrecieron entrevista exclusiva y la competencia no solo ya se la había hecho, sino que hasta lograron bonus extra. Mientras, la periodista que daba cobertura por el medio impreso patrocinador apelaba a la amistad con la directora de Relaciones Públicas del TNRD para apreciar el concierto en sillas adicionales, la competencia gozaba de cómodos lugares en platea.



No, yo claro, mil veces prefiero que me odien, a que me tengan lástima, así que me quedé disfrutando de una plática amena enterándome de los chismes del Teatro, de primera mano. Por cierto, dicen que pronto se diversificarán inclinándose a la exportación de masas de chicles, cortesía del gentil público que las deja pegadas en las butacas.