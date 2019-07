Dicen por allí

Antes de que “Dios renunciara a ser Dios”, es probable que haya heredado tanto como pudo, humildad a nuestro insigne poeta Ernesto Cardenal, quien recientemente cruzó el charco para recibir el galardón Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, una de las más altas distinciones de las letras hispánicas, dotado de 42,100 euros (unos 55,700 dólares).



La buena noticia es que como a nuestro orgullo pinolero no le interesa mucho recibir homenajes, “más bien me molestan”, seguro esa cantidad será traducida en obras benéficas o a fondos de apoyo para hacer que florezcan esas “voces nuevas” de la poesía, digo él mismo bardo dice que prefiere leer ciencia, que a los colegas no sé qué les quiso decir.



Una cosa sí comparto, yo también prefiero leer a Paulo Coelho ahora si lo escribí bien- porque en poesía, llámenme burra, pero es que honestamente no la comprendo, y con todo respeto, a la suya menos... -A la entrevista concedida al diario El País, sí le entendí y me pareció poesía pura-.



Peor ahora que andan pregonando que Rubén Darío era racista solo porque se refiere a los afrodescendientes como “la macacada”. Yo comulgo con la filosofía de la Flor de Caña, tomar todo con medida, sin caer en los excesos, en este caso los eruditos tienden a irse a los extremos de creerse dioses, y semidioses en el caso de los más humildes, hasta el punto de llegar al suicidio para inmortalizar sus nombres, el resto somos simples mortales.



Periodistas con inmunidad

A propósito de humildad, dicen por ahí que los policías de Tránsito ya tienen una lista de los periodistas que se refugian tras su carnet de prensa para evadir multas, así que precavidos colegas que andan circulados, amenazan con pasármela. Y es que sacar la “Magnífica” parece ser una moda en el gremio y hasta la fecha ha surtido efecto, sobre todo cuando sos de un medio oficialista, ¡intocables!... ¿Qué pasó muchachos? Hay que ser coherentes con el discurso y dar el ejemplo -yo como no manejo aún, no me salpico-.



Aunque en defensa he de decir que a veces los uniformados se pasan, como la vez que echaron presos a un grupo de colegas entre golpes e insultos, siendo inocentes. Eso fue hace un par de años si no me equivoco, cuando regresaban de un concierto en León. Yo estuve allí y eran inocentes.



Felicidades por el nuevo bebé

Dicen por ahí, que está confirmado el segundo embarazo de Miss Nicaragua 2007, ahora presentadora de televisión y empresaria de la belleza teen, Xiomara Blandino, quien mantiene la noticia en sigilo, pero fuentes cercanas a la pareja, confirman la noticia. El pasado ocho de julio su primogénito Mario Sebastián cumplió su primer añito, justo a las puertas de la segunda edición del certamen que ella organiza, al que el año pasado no pudo asistir por estar de parto ¡Felicidades a los orgullosos padres!



Polémica de moda

Modestia aparte, esta columna ha sido todo un éxito, tanto así que Alfonso retomó sus famosas ponchadas con una dosis de veneno letal y un tanto vulgar, pero acorde al medio para el que labora digo, ¿No han visto esos titulares son todo un zoológico combinado con tragedia?



Al chico ¡Oh! también lo hemos visto preocupado por mostrar menos fotos y ponerse a trabajar, presentando notas más aterrizadas a la farándula nacional y poniendo en jaque a las luminarias pinoleras, siempre con el estilo y elegancia que ha adquirido en las alfombras rojas. Menos mal, porque honestamente esas estelas de fotos eran poco dinámicas y tediosas.