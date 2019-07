Dicen por allí

Aciertos y desaciertos de Miss Teen 2012



No fue necesario estar presente en la alfombra rosada, ni sentada en primer balcón para apreciar los aciertos y desaciertos de Miss Teen Nicaragua, bastó con encender la tele, tener abierto twiter y facebook, y a la mano el cel para recibir el reporte con valor agregado -léase crítica-.



En honor a la justicia todo marchaba bien hasta el opening. Esos trajes del diseñador Neftalí Espinoza eran un sueño y la escenografía “espectacular”, no obstante, apareció el desacierto: la “preciosa” Leana Astorga, quien parece haber perdido la práctica, además de la identidad en el idioma (alienado), y ganado otras cosas… Y es que no es lo mismo leer noticias, que enfrentarse al público en vivo y a todo color ¡intimidante no creen!..



Critiana Frixione, nada mal como anfitriona, aunque al parecer, de tanto abrir refrigeradoras para grabar comerciales, le quedó el tips en las manos ¡control Cristiana!



¿Y qué pasó con Mylavox?.. ¿No tenían retorno en el escenario o faltó practicar para integrar al nuevo?.. digo uno cantaba, mientras el otro tenía el micrófono, uno buscaba mariposas, y el otro exploraba en el cielo tal parece que les falló el playback. Al menos no se les pegó, como en la presentación de su nuevo video.



Lo in y lo out



Los vestidos fueron los protagonistas de la noche, los de Astorga están en competencia, entre pasados de moda y deslucidos, usted elija la palabra que más le guste para juzgar.



Pero ella no fue la peor vestida, así que tranqui, por unanimidad nuestros amigos diseñadores votaron por Cindy Regidor encabezando esta lista al menos no andaba los mismos repetidos (valga la redundancia) que han dado la vuelta por todos los canales y modelado en varios cuerpos, con una que otra variación, pero los mismos ¿o es que todos se parecen, tipo oriental marketing donde los comprás por docena y te uniforman?



Por unanimidad nuestras fuentes votan por Vicente Castellón, como el diseñador que se lució este año con su propuesta en escena y Nancy, su musa, brilló con él.



Lástima que no podremos juzgar el de Harry Garay, con todas las expectativas que nos creó quizás debió dedicar menos horas facebook para presumirlo y más para trabajarlo. Es de darle la corona al “diseñador lechuga”, pues aunque su trabajo habla bien de él, su frescura le quita puntos, y no es de hoy que lo señalan de irresponsable. Dicen por ahí que su candidata, Ana Martha de Boaco, tuvo que corretear contra el cacho, en busca de un vestido.



Otra que tuvo que competir con el tiempo en busca de un vestido fue Xiomara Morales, ya que el diseño de Erick Bendaña no llenó sus expectativas, y dicen por ahí que menos le hacía justicia al precio le hubieras sacado el famoso amigo, quizás y hasta suerte le hubiera dado ya que ha pasado por la piel de dos reinas.



Kelly Molina, pese a que su vestido no estaba tan mal, fue criticado por el corte y el peso. Te dije que dejaras de pelear por la foto de Lady Gaga que te criticó Canal 13 y te enfocaras en los detalles. Lo positivo es que la polémica cambió de carril y ahora al supuesto ganador del “Dedal de oro”, lo juzgarán por su trabajo como diseñador, no por su faceta de modelo, misma que dicen por ahí, explora hasta la desnudez presumiendo lo mucho que ha bajado de peso.



Todos estos detalles del backstage nos ayudaron a soportar el programa, que fue extenso y cansado, mismo que apreciamos desde la tierra de encantadores, Boaco, que quedó desencantado con la respuesta de su embajadora. En su defensa he de decir que era la favorita de muchos, me incluyo en la lista, y aunque no logró la corona, enalteció el nombre de la ciudad de dos pisos, ya que gracias a su representación sonó mucho.



Al final, la mayoría quedó satisfecha con los resultados, una pulidita y quizás Gabriela Cálix logra la corona que ni por cerca acarició en Miss Teen Universe, realizado sobre el mismo escenario recientemente… ya les dije, que la entrene Osman Flores.