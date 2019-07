Dicen por allí

Creando cultura fashionista



Las alfombras como antesala a eventos de farándula y espectáculo están siendo reinventadas tal y como pudimos ver en la reciente entrega de los Premios Juventud, cuyo escenario cambió de rojo a estructuras que parecían bloques de hielo. Mientras a nivel internacional esta pasarela de famosos se transforma, en Nicaragua se empieza a hacer un intento por crear esa cultura fashionista. Anteriormente se realizaron Fashion Police, pero la cobertura tal y como es concebida ¡No!



Tras ese intento se encuentra el personaje de Osman Flores, presentador de espectáculos, quien hizo escuela en seis alfombras rojas de premios internacionales, y ahora que lo veo poniendo en práctica lo aprendido, le encuentro mayor sentido a la inversión. Sin embargo, a juzgar por los esfuerzos fallidos estamos en pañales.



No me imagino a Gwyneth Paltrow, Milla Jovovich, Angelina Jolie contestando en plena alfombra roja que sus vestidos son hechos por la costurera que cose súper fino cerca de su mansión, tal y como ha sucedido en los eventos donde el chico Oh! ha hecho el intento.



Un ejemplo fue la celebración del segundo aniversario de Canal 14, donde vimos desfilar sobre la alfombra naranja a los invitados que vestían sin mucho brillo y glamour. Quizás si se hubieran prestado al juego...



Aun así, el farandulero hizo su esfuerzo y nos pasó este reporte: “Mi look fue traído en su totalidad por Tía Reyneris Suazo (promotora cultural de Masaya), desde Vancouver Canadá marca Cheteau ¡Que taaal!.. La Eva Urbana se lució con su bolso carísimo YSL. De los hombres no puedo decir mucho, llegaron como de diario”, comentó.



Aunque el chico Oh! Dice que el vestido de Valeria Sánchez no estaba mal, uno de nuestros lectores se tomó la molestia de criticarlo y enviarnos un “Infraganti” comparando un modelo que usó Lucía Martínez y que según mi fuente es de un diseñador nacional… A mi juicio no le favorecía, pues se miraba más embarazada que la futura mamá Anelly Aguilar, pero como no estoy certificada como “policía de la moda” mi opinión no cuenta.



Quizás parte de la culpa la tienen los diseñadores con esos precios, después se topan sus modelitos circulando en versión copia de costurera fina por ahí, como le pasó a Nini Fashion Style.



Morí cuando el diseñador Erick Bendaña me dijo que vendió un vestido en mil y pico de dólares, o sea que seguiré vistiéndome en el “oriental marketing” (por ser un anglicismo dicen los expertos del español que puedo escribirlo y decirlo como quiera), porque con esos precios doy la prima de mi carro.



Chifletas x aquí, chifletas x allá



A propósito, durante la transmisión del especial de la revista matutina de Vos Tv, se escuchó una chifleta de que los otros canales les copian sus originales ideas. Seguro se referían a la voz en off con la que se estrenó Canal 13, que hace “Alexiño” y que de un tiempo para acá adoptó De sol a sol ejecutada por Keyla Montiel; o será una bola recia a la revista Esta Mañana por esos viernes locos aunque en honor a la verdad se parece a un formato de “Venga la alegría”, programa de TV Azteca.



Sin embargo, la versión del ocho, es más una fusión entre los Teletuvi y Hora Pico.



Lo que sí he notado es que ahora todas las revistas tienen a su especialista en farándula, por un lado Canal 2 con Moisés y Odalhya sus “Notas gordas y chismes flacos”, por otro el olvidadizo Carlos Tapia, a quien le recomendamos tomar fósforo para reforzar la memoria (en el medio le dicen el impreciso Carlos), y Canal 8 con el Poncho que mudaba de piel con las difuntas ponchadas, así que ahora cambia de cabello. Su más reciente look: cabello morado, antes fue blondie y seguro en el futuro lo veremos prestándole pelucas a la top model y presentadora de tv Luisita Ortega, porque a ese ritmo vas a quedar pelón mi rey.



Solo me pregunto ¿quién te hizo eso? Seguro fuiste al mismo estilista que nuestra querida Keyla Rodríguez, una de las lustres voces del pentagrama nacional, quien recientemente anunció en su facebook que volvió a ser rubia y anda el cabello a ras, lo que no dijo fue que su nueva imagen fue el resultado de un tijeretazo... ¡ups!!! En fín yo creí que eran más serios, profesionales y maduros como para andar prestándose a esos juegos.







