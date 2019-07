Dicen por ahí

¿Hasta el patrono de los Managua es de facto?



Antes de que el pueblo le bailara con devoción a la diminuta imagen de Santo Domingo, Managua tenía un santo patrono que era Santiago Apóstol ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo Minguito llegó a usurpar su lugar sin un protocolo o ritual que oficialice su estatus, hasta arraigarse en la fe de nuestro pueblo?



No es que esté mal y no sea milagroso, pero a cada quien su santo y Managua ya tenía el suyo, entonces ¿el otro es de facto?



Todas estas preguntas me surgieron durante el monitoreo de revistas que hice el Primero de Agosto, tratando de cumplir mi compromiso con ustedes los lectores de mantenerlos informados del acontecer farandulero; sin embargo, para quien ha leído un poco de historia de nuestra capital, escuchar a todos los presentadores darle un título que ya tiene dueño te deja rascándote la cabeza.



Mi susto fue al día siguiente cuando los dos medios impresos de circulación nacional reforzaron en sus titulares la misma etiqueta, ¡plop!, caí como Condorito. De los primeros lo entiendo, no hay muchos profesionales de la comunicación preocupados por informar responsablemente, pero, ¿y los otros?



Managua, incluso lleva en su nombre inserto el de su patrono. En 1819, por un Decreto Real del Rey Fernando VII de España se le otorgó el título de “Leal Villa de Santiago de Managua”, el 24 de julio de 1846 fue elevada a ciudad con el nombre de Santiago de Managua y durante el periodo liberal, hasta 1910 (según antecedentes registrados en Wikipedia), la capital rompía los fuegos en honor al primero, bien patrocinadas por el Gobierno liberal de la época.



Para aclarar mis dudas recurrí al historiador Roberto Sánchez, con quien caí a la cuenta de que la diminuta imagen de Santo Domingo fue nombrada por voluntad popular y acogida con fe y devoción. Entonces retiro lo dicho, no es de facto porque donde manda capitán, no manda marinero, lo único que en documentos históricos se refleja el primer dato, y Santo Domingo aparece como “no oficial”, digo, habrá que corregir eso y mientras ¡Que viva Minguito!



De restaurantes y otros bichos raros



A propósito de que uno de estos días cayó en mi correo la lista del chef Nelson Porta sobre los peores restaurantes de Nicaragua, y que estaba molesta quejándome en Facebook del pelo que me salió en mis taquitos de la original Taquiza de Bello Horizonte y por el que me hicieron un descuento de 12 pesos -qué insulto-, quiero invitarles a enviarnos fotos de sus malas experiencias gastronómicas para compartirlas con nuestros lectores y denunciar la falta de higiene. Al chef le invitamos a revelar la lista de esos lugares por amor a todos los que le seguimos. Créanme uno se puede topar con bichos raros en la comida, y los dueños reaccionan como si fueran parte del menú que ordenaste, como que no existieran opciones, ¡qué valor!



Al menos en Bello Horizonte ya hay Ta Contento, así que la competencia crece, y no es publicidad, pero así espantan a la gente con el mal servicio y desaseo.



Y a propósito de mal servicio, uno de estos días leí en la página de Bacanalnica la queja de alguien sobre Microfer, y la falta de acceso a personas en sillas de ruedas o con discapacidades, y es cierto, el terreno es accidentado y no hay condiciones; además, la gente se comporta de forma intolerante al buscar parqueo, violando ese sabio principio de que el respeto al derecho ajeno es la paz.



Esa frase me lleva a otro punto, y es sobre el polémico video de la viceministra de Cultura de Costa Rica, Karina Bolaños, de quien ya no seguiré haciendo leña; una cosa sí, de Osmar Bravo, el púgil que nos representó en las Olimpiadas de Londres, me siento orgullosa, pero del ingeniero que dicen es nica, y subió el video a las redes sociales denigrando la imagen de una mujer, exponiéndola sexualmente, ¡no! y mi posición, estoy segura representa el pensar de muchas mujeres nicas, con quienes he tenido la oportunidad de hablar.



Una prueba más de que las redes sociales son un arma de doble filo: pueden construir o destruir.



Pdta: Para quienes se preguntaban ¿a dónde estuvieron los artistas en las hípicas capitalinas el primero? Bueno medio mundo estuvo en la Zona Hípica Claro. Farah Eslaquit, Miss Nicaragua 2012, entrenaba muy bien al ritmo de pasito duranguense, Lucía Osorno perdió la corona, pero jamás el glamour. Al cantante William Calderón lo vimos pegando sus últimas parrandeadas en su terruño pues pronto viajará a España a estudiar; Ana Salmerón, presentadora de canal 13, con sus botas de la familia peluche parecía pasarla bien y el diseñador Kelly Molina, con quien hice las pases luego de una chifleta en una de estas columnas pero si yo fui de la familia de canal 11, ahora Vos tv, algo tenía que aprender.