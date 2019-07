Dicen por allí

Hoy haremos justicia al nombre de esta columna poniéndole voz al eco de nuestros lectores, quienes han hecho las veces de corresponsales, monitoreando medios y eventos para enviarnos sus observaciones.



Iniciamos con simplemente “María” como pidió que la citáramos. Ella nos escribió: “urgente, ¿no hay una tienda o diseñador que patrocine a Tatiana Browne? (canal 8)… tiene una camisa a rayas que no se despega”. En lo personal, pensé mucho antes de publicar su afirmación, y no porque sea falsa, sino porque me inclino hacia el lado de la balanza donde pesa más el contenido que tiene que ofrecer una presentadora, pero ciertamente esta debería conjugar la responsabilidad de asumir ambas.



En ese sentido creo que las revistas de Canal 2 y Canal 13 compiten por reunir los parámetros de este concepto, ya que sus presentadoras aparecen siempre nítidas y se nota el interés de lucir preparadas.



Desafortunadamente sigue pesando más la parte imagen, es por eso que cuando en una ocasión una estudiante de comunicación me dijo que había optado por esta carrera porque quería ser presentadora de TV, le dije que mejor invirtiera en gimnasio y se inscribiera en un concurso de reinas para tener futuro; y tomen nota, si ese es su concepto de periodismo, no pierdan tiempo y ahorren camino, pues ese estándar es el presente en los medios televisivos.



“Boicot”

Ya habíamos hablamos de las chifletas entre medios, pero no de lo que ocurre a lo interno de los mismos, hasta que nos llegó el correo de otra lectora, quien insiste en contarnos que las presentadoras de “Viva la vida” no se llevan bien con Indira Rojas en particular, pues según ella “se las tira y se cree la mejor”, dicho en buen nica, subestima el talento de sus compañeras.



Conversando con Ana Salmerón, no lo niega; sin embargo hace énfasis en que esa es una etapa superada y que han aprendido a convivir en armonía: “vos sabés que como en todo equipo siempre hay detalles y problemas, pero gracias a Dios ya todo eso está mucho mejor”, afirmó.



Dicen por ahí que Fernando Fuentes no es santo de la devoción de Daniela Lacayo, a quien al parecer, le dio “golpe de Estado” en un segmento de espectáculos que antes tenía y ya no, por lucir poco preparada. Quizás no era lo tuyo Daniela.



Y canal 2, no se escapa al monitoreo de nuestros lectores, quienes señalan que es evidente que Moisés Gutiérrez no ha logrado entrar al hermético círculo de presentadores divos de Canal 2, y caer en gracia. “Durante la transmisión en vivo se puede apreciar como Moisés se queda con la palabra en la boca, ignorado por sus compañeros. ¿Quizás es porque le falta “pedigrí”, o aparentar que lo tiene?” señalan. Pasa lo contrario con el chef de Primera Hora, quien se presta a ser parte del circo y parece que así ha logrado encajar, no solo a lo interno, sino a lo externo, pues el público de amas de casa lo ama, bien lo dice Mario Vargas Llosa: “En la civilización del espectáculo, el cómico es el rey”. ¡Tomá nota, Moisés!



La misma recomendación va para el chef de Canal 8, Nelson Porta, quien, conversando con varias amas de casa, ya perdió la gracia por mostrarse soberbio y chifletero también. Ya en algunas ocasiones ha dicho que él es chef, no bailarín –bola recia ¿no creen?- lo raro es que ha dado más bola como presentador de tele, que en su especialidad: la cocina, pues curiosamente sus negocios culinarios han ido cerrando.



¡Qué escándalo!

Y ahora que nuestra Miss Teen, Gabriela Calix ha partido rumbo a Guatemala, esperamos que, si llega a ganar, corra con mejor suerte que Marifely Argüello, Miss Nicaragua 2004, quien se manifestó en su momento “burlada por los organizadores de Miss Expo World Guatemala, al incumplir con la entrega del premio en efectivo de mil dólares, después de ganar el primer lugar en ese certamen”, como denunció en un medio de circulación nacional en ese entonces. Da la casualidad que el organizador de Miss Teenager Pageant es el mismo Tony Berganza, quien le quedó mal a la beldad pinolera.



“No entrego la corona porque me siento burlada por esa organización. No quería decir nada al respecto, pero me parece absurda la posición de este señor después que ha incumplido con el compromiso de entregar los premios”, dijo Argüello.



Pero esa no es la única denuncia que ha recibido este señor, a quien le precede un rosario que incluye supuesto “fraude y estafa”.



Este es el mismo evento en el que participó Marina Jacovy, el año pasado, logrando entrar al top 5. Igual Gabriela se encuentra dentro de la pelea, según la página oficial del evento, es por eso que no está de más la advertencia.



Por cierto, Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, está preparando a la candidata australiana, así que su éxito es nuestra gloria también.



Otra polémica

Dicen por ahí que también el medio de los diseñadores está empañado por la rivalidad, y aunque todo se maneja bajo perfil, este domingo durante la elección de Miss Chontales, la de Harry Garay y Erick Bendaña trascendió, llegando al dime que te diré entre ambos. Garay siempre ha tildado a Bendaña de copiar sus diseños, sin embargo la gota que copó el vaso fue la supuesta “manipulación de resultados” que se manejó durante el concurso que estaba bajo la organización de Bendaña. En la página elección Miss Chontales, se reflejan las reacciones de quienes le apostaban a que Blanca Brigith Fonseca se quedaba con la corona y no fue así. Harry Garay quien la vistió, considera que fue una pasada de cuentas.