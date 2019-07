Ajustemos bien los refrigeradores y ahorremos

Les estoy invitando a que ajusten bien sus refrigeradores y ahorren. Usando un procedimiento sencillo se puede lograr ajustar óptimamente cualquier refrigerador, y así ahorrar energía, ahorrar dinero y reducir la contaminación del ambiente.

Se puede optimizar el ajuste de temperatura de un refrigerador que esté en buen estado. Hay grandes oportunidades a nivel local, nacional, regional y global.

Limpie e inspeccione el refrigerador. Encuentre donde está el control o controles (usualmente es una ruedita plástica que se gira para cambiar el ajuste). Si hay dos controles, entonces haga primero el procedimiento en el congelador. Corrija problemas como empaques dañados, puertas que no cierran bien, ventilación insuficiente, etc. Mueva el botón de ajuste un paso (una marca) hacia una mayor temperatura. Esto es usualmente hacia la izquierda, y a un número menor. A veces ese extremo es señalado “warmer” o “less cold”. Espere 48 hrs. Verifique que los alimentos son preservados adecuadamente. Si no hay señales de disminución en la capacidad de preservar los alimentos, repita los pasos 3 y 4. Las primeras señales se ven en vegetales con hojas como la lechuga, yerbabuena, etc. Si hay disminución en la capacidad de preservación de los alimentos, finalice girando el botón un paso hacia la derecha, a un número mayor. Hacia el extremo usualmente señalado como “coldest” o “colder”. Si no hay disminución, repita a partir del paso 3.

Su refrigerador quedará ajustado bien y ahorrará.

CORTESÍA / END Los refrigeradores deben ser ajustados para el uso eficiente de la energía.

Mi experiencia de cientos de auditorias de energía en viviendas es que la probabilidad de encontrar el refrigerador mal ajustado es de seguramente más del 90%. Es decir, que de cada 10 refrigeradores que he inspeccionado, al menos 9 se beneficiarían con el procedimiento.

Con un ajuste inteligente y casi sin costo, se pueden lograr ahorros de aproximadamente 35% o más de la energía que consume el refrigerador.

Gran parte del consumo de energía de una vivienda es por el refrigerador. Los beneficios y el impacto social que se pueden lograr a nivel local, nacional y global son cuantiosos y valiosos, sobre todo si se consideran en relación a su costo casi nulo y a la gran necesidad de la población.

Pruebe en su casa. No tiene nada que perder, tal vez perderá un poquito de lechuga, y puede ahorrar entre C$ 20 y C$ 150 mensuales o más, por cada refrigerador bien ajustado,

Si tiene preguntas, comentarios o sugerencias favor escribir a carccs@gmail.com

“Conservar es trabajar por lo que debemos dejar a nuestros hijos,

Y a los hijos de nuestros hijos, y a los hijos de los hijos de nuestros hijos, y …

“Conservar es Amar”

* El autor es Ingeniero Eléctrico – Universidad Centroamericana

PAF VII - INCAE

Maestría en Ciencias de Administración de Energía – New York Institute of Technology

Sinergia / Celular: 8833 2333