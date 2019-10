Baja recaudación y ALMA reduce obras

La Alcaldía de Managua a partir de este mes reducirá la cantidad de proyectos que ejecuta en toda la capital. Ahora sólo realizará tres de cada cuatro obras que antes entregaba, “debido a que las recaudaciones han bajado considerablemente”, dijo ayer el vicealcalde Neri Leiva Orochena.



Durante el mes de marzo, las recaudaciones experimentaron una merma de 10 millones de córdobas, según datos suministrados por la comuna.



En declaraciones a EL NUEVO DIARIO, el número dos de la comuna dijo que las recaudaciones “en este tiempo se bajan un poco. Además, a esto hay que agregarle los incrementos en los precios del combustible, lo que nos va a causar una distorsión en el presupuesto”.



“Esto nos va a obligar a recortar proyectos y programas, para así enfrentar la crisis. Las recaudaciones han bajado y creemos que en un año electoral esto se puede complicar un poco más, porque para estos períodos de elecciones las recaudaciones bajan”, añadió el Vicealcalde.



Dijo que actualmente los especialistas de la comuna en materia de tributos están haciendo los estudios pertinentes sobre la cantidad de dinero que no se está recaudando, “sin embargo, puede estar calculado que un 25 por ciento de los proyectos ya no se podrán ejecutar este año”.



Esa reducción de proyectos afectará a todos los distritos de Managua, “sin embargo, ya tenemos en marcha 87 proyectos, y con otros que se iniciarán en los próximos días, vamos a tener 115 en las calles de los distritos”.



Entre los proyectos afectados, el Vicealcalde mencionó el del barrio Ayapal, “donde no vamos a poder hacer el drenaje de las aguas, pero ya logramos construir la micropresa”.



Confirmó que las reducciones de proyectos y programas deberán ser aprobadas por el Concejo, a través de una reforma al presupuesto de la comuna, para así poder hacer los ajustes financieros que tienen que ver con la ejecución presupuestaria.



Esas declaraciones las brindó Leiva Orochena en una actividad donde agradeció a la fundación “Causa y Esperanza” por haber donado sillas de ruedas a los diferentes hospitales de Managua. La comuna recibió diez sillas que distribuirá entre las personas más necesitadas.