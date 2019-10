Petición de visa familiar, la entrevista final consular

En las cuatro últimas entregas semanales de esta columna, producida por el bufete de leyes AyudaUSA en Miami, con una sucursal en Managua, hemos desglosado el proceso que los nicaragüenses pueden realizar para emigrar a tierras gringas con mucha dignidad criolla, por medio de las peticiones familiares (i-130) de ciudadanos o residentes de Estados Unidos.



Para aquellos lectores que tengan un proceso pendiente de visa de emigrante que desean mayor información, les recomendamos que coleccionen o busquen en la edición impresa o cibernética en la sección de CONTACTO END, esta columna semanal de los viernes, correspondientes a los días viernes 28 de marzo, 4, 11 y 18 de abril del presente, donde encontrarán “todo el poder de la información” en este proceso de visas permanentes.



Pasemos a desglosar, pues, los últimos tres de los cinco pasos en el Paquete 4, el cual es una guía que el mismo consulado envía a los solicitantes en el proceso.





Tercer paso

El costo de la visa de emigrante es de 400 dólares por cada persona que se le otorgará, los cuales normalmente son pagados por el peticionario al Centro Nacional de Visa (NVC) en el Departamento de Estado. Copia del recibo de este pago es necesario que se tenga al momento de solicitar la entrevista final, puesto que si no hay constancia de que se efectuó el pago anteriormente, se tendrá que hacer al momento de la cita consular, en efectivo o tarjeta de crédito solamente; la cajera consular no acepta cheques.





Cuarto paso

Cuando el beneficiario nica tenga todos los documentos y haya realizado las gestiones correspondientes de los exámenes médicos, deberá enviar una carta por correo ordinario a las oficinas consulares de EU en Managua, localizadas en el kilómetro cinco y medio de la carretera sur, o enviar un fax al número 252-7304, dirigida a Blanca Pérez, indicando en la carta los siguientes datos:



1.- Nombre completo de cada beneficiario.



2.- Número de caso.



3.- Afirmar que los exámenes médicos se han completado, que todos los documentos están listos para la entrevista, y que se tiene el comprobante del pago de visa o el efectivo en mano.



4.- Indicar la dirección donde se desea que sea enviada la hoja de cita.



5.- Dar los teléfonos (convencionales y celulares) para cualquier llamada.



6.- Indicar correo electrónico (si tienen).





Tenemos que recordar que la carta debe ser firmada y fechada por el beneficiario.



Quinto paso

Corto tiempo después que el consulado recibe la carta-notificación que se describe en el cuarto paso, al beneficiario de la visa lo llamarán por teléfono, o en su defecto, le escribirán por correo cibernético o correo ordinario, indicándole la fecha de su cita consular.



El día de la entrevista debe presentarse muy tempranito, con todos los documentos que fueron pedidos y recolectados en el proceso, y después de una entrevista sencilla, pero muy meticulosa, si la visa es aprobada, se la mandarán por correo.



El paquete de visa aprobado es enviado por el consulado gringo a los beneficiarios por medio del servicio de mensajería de Correos de Nicaragua, por lo cual hay que pagar seis dólares por este servicio especial. La visa tiene duración de varios meses y hay que usarla, de lo contrario, se pierde el derecho y se tendrá que comenzar de nuevo.



Si por alguna razón no están todos lo documentos necesarios, o hay algún impedimento legal por violaciones anteriores (del beneficiario) a las leyes de migración de EU, la visa no será otorgada, y se tendrá que regresar cuando el beneficiario complete la documentación, o la falta-castigo a cualquier violación migratoria anterior.





Diagnóstico preventivo

Hay una canción que todos los años, en tiempo de Navidad, le llena de muchísima nostalgia y de remordimiento por el tiempo perdido al “Aprendiz de Quijote”, en una de sus estrofas dice: “...Por eso y muchas cosas más... ven a mi casa esta Navidad”.



En verdad que si tenemos dudas, deseamos una evaluación, o un diagnóstico completo de todo el proceso de emigrar a EU, es muy aconsejable buscar ayuda profesional calificada, en un bufete jurídico, preferiblemente en la ciudad donde vive el peticionario.



Hemos sido testigos de las grandes “metidas de patas” en casos cuando el peticionario o beneficiario, por no querer gastar unos cuantos dólares más en consultoría especializada en la materia migratoria-consular, se ha empantanado en aguas movedizas, y salir de ellas les ha costado lágrimas, separación familiar prolongada y miles de dólares.



Con esta entrega el día de hoy completamos el ciclo prometido por AyudaUSA sobre el proceso de peticiones familiares (i-130). La próxima semana continuaremos contestando los múltiples correos cibernéticos recibidos en AyudaUSA, dándole prioridad a las visas temporales y perdones necesarios para recibir el privilegio de una visa gringa para visitar, trabajar, estudiar, hacer negocios o campamento temporal en territorio estadounidense.



A nuestros amigos lectores les notificamos que AyudaUSA se encuentra de visita profesional en Managua hasta el próximo domingo cuatro de mayo, cuando partiremos de regreso a nuestro campamento en Miami. Queremos una vez más, por este medio, recordarles que si nos visitan, traigan una copia de:

Cédula o pasaporte, o partida de nacimiento (de matrimonio, divorcio, etc., si tiene). Una hoja de vida pequeña (currículo), de estudios y trabajos realizados, copia de cualquier título, diplomas, notas o seminarios.



También es importante las colillas de salario, tarjeta de ahorro, cuentas de cheques, escrituras de propiedades, etc. Copia de cualquier tipo de documento que usted crea que tenga injerencia pequeña o grande en cualquier tipo de visa, status o gestión pasada, presente o futura, en su deseo de visitar, estudiar, trabajar o vivir en USA.



Envío saludos especiales a la “Dulcinea”, que con sus tibios manjares, perfumes y belleza de mujer nicaragüense, conquista cetros en corazones de nacionales y extranjeros. Para muestra, un botón, Luisa Ortega, beldad de 20 años, de Bilwi, Puerto Cabezas, que con su frescura y sencillez, nos desnuda el arte y privilegio de ser muy nica, en la edición de END del pasado viernes 18 de abril.



Pobrecito el “Aprendiz de Quijote”, no pudo dormir en toda la semana pasada, pensando en cuándo encontrará a su “Dulcinea”, viajando en su carretón rojo por Nicaragua. ¡El resto... es historia!

