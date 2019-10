Viene semana crucial para evitar apagones

Un escenario “crítico” en el sector eléctrico es lo que se avecina la próxima semana, si es que el gobierno no logra disponer de los primeros 40 de los 60 megavatios de energía de las plantas Hyundai, los cuales reemplazarían la salida de 45 megavatios que dejarán de aportar los ingenios azucareros Monte Rosa y San Antonio.



Al menos así lo indicaron César Zamora, Gerente General de la Empresa Energética Corinto (EEC), y Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Unión Fenosa, quienes coincidieron en señalar la posibilidad de apagones en dependencia de la entrada de las Hyundai o el buen funcionamiento de las plantas generadoras de energía.



“La posibilidad de apagones va a estar en dependencia de que no haya problemas con ninguna planta, pero ahora la oferta y la demanda están pegadas”, dijo Zamora en la firma de un convenio entre la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC).



Zamora dijo que aunque el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) les reportó este viernes a los generadores que no habrá racionamientos, la diferencia entre la oferta y la demanda de energía en el país no es suficiente, por lo que el Estado comprará al menos 20 megavatios al exterior para evitar apagones.



Katín agregó que adicional a esos 20 megas, Fenosa comprará otros 25 megavatios a Guatemala con el propósito de evitar cortes de energía.



Sin embargo, a diferencia de las últimas tres semanas que han estado comprando electricidad a ese país, el precio de cada megavatio ahora aumentará por lo menos 25 dólares más. Subirá de 160 dólares a 185 dólares cada megavatio.



Y es que según Katín, el reporte del CNDC precisa que la demanda de la semana entrante oscilará entre los 490 y 510 megavatios, mientras la oferta estará por el orden de los 560 megas, tomando en cuenta la compra de los 45 megavatios que realizará el Estado y Fenosa a Guatemala.



En días anteriores Katín aseveró que Fenosa destinará unos 52 mil dólares diarios para comprar energía con el fin de asegurar el suministro durante diez horas diarias, principalmente en las horas de mayor consumo, entre las diez de la mañana y las ocho de la noche.



El precio oficial reconocido por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), según la resolución INE–45–01–2008, con fecha de 30 de enero de 2008, es de 138.86 dólares.



Eso quiere decir que Fenosa estaría comprando más caro cada megavatio, asumiendo una diferencia de hasta 46 dólares con 14 centavos.



Esa diferencia acumulada a favor de Fenosa será negociada con las autoridades gubernamentales para evitar pérdidas a la empresa distribuidora, explicó Katín.