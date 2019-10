“Rayito de Sol” para los infantes autistas

Durante casi 15 años, un grupo de quince docentes científicos‑sociales han realizado meritorios esfuerzos en nuestro país para encauzar en la enseñanza básica al menos a 150 niños, entre los cuales hay infantes autistas que requieren de atenciones educativas especiales, de acuerdo con su condición física e intelectual.



La licenciada Estela Hernández Urbina, psicóloga graduada en la Universidad Centroamericana, (UCA), quien dirige al equipo de profesionales en el Centro Educativo “Rayito de Sol”, explicó que la necesidad educativa de cada niño varía de uno a otro, por lo cual la metodología inclusiva, no excluyente, aplica terapias de lenguaje, de conocimiento; ejercicios dirigidos con pelota terapéutica para integración sensorial, para que el niño sienta que posee un cuerpo.



La terapia corporal también aplica otros instrumentos de contacto personal afines al menor. La socialización permanente con los niños y niñas es parte de una labor especial con menores que presentan déficit de fijación mental‑visual e hiperactividad. “Hay evidentes avances muy significativos”, dice la Lcda. Hernández Urbina.



Las explicaciones de algunos docentes coinciden en que la recreación en un ambiente colorido atrae la mirada curiosa de los pequeños, prueba de que la Psicología Aplicada entre los colores y otros entretenimientos efectúan cambios sicomotores en aquellos cuyos diagnósticos urgen de una modificación de su conducta.



Los diagnósticos en casos revelan ausencia de comunicación y falta de creatividad, hay muestras de ausencia afectiva de parte de ellos, por lo que se requiere de mucha atención en este patrón de conducta, reflexiona la Lcda. Hernández.



La profesional mencionada dice que “somos una escuela de educación regular con enfoque de educación inclusiva, se entiende para niños y niñas de Pre­escolar y Primaria, y como el derecho a la oportunidad de los niños de compartir un espacio pedagógico sin ningún tipo de discriminación”.



Un esfuerzo que trasciende

No obstante, la sencillez en la pulcritud que presenta el Centro Educativo, “Rayito de Sol”, el esfuerzo del grupo de profesionales ha sensibilizado a padres de familia, cuyos niños asisten a clases con su horario sistemático, regido por un programa de trabajo bien estructurado que de acuerdo con los docentes potencializa el interés de los educandos y de otros especialistas de la educación especial.



Día del autista

A pesar de que el recién pasado 2 de abril, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, (Unesco), celebró por vez primera el Día Mundial del Autismo, asociaciones civiles y gubernativas de Nicaragua no se hicieron eco de la trascendental fecha.



Pese a dicha circunstancia, padres de familia, familiares y amigos del Centro Educativo “Rayito de Sol” juntaron energías con el fin de realizar un evento muy emotivo durante el que la Directora, licenciada Hernández Urbina, hizo hincapié en lo siguiente: “En un mundo tan cambiante y competitivo necesitamos padres de familia, familiares, amigos y población en general, sensibles a un enfoque inclusivo, a aprender a aceptar las necesidades y diferencias de los demás”, esto último en alusión a los menores de edad con dificultades en el aprendizaje debido a sus condiciones físicas e intelectuales.



Un punto relevante en el desempeño del referido Centro Educativo es que cuenta con la asesoría del licenciado Javier Garza Fernández, especialista, autor del libro “Autismo, Manual avanzado para padres de familia”. El señor Garza Fernández es padre de un niño autista y ha impartido conferencias en universidades de México, Chile y Nicaragua.



La licenciada Hernández, quien también es educadora de niños y niñas autistas, expresó que el Centro está haciendo todo lo posible, con el apoyo de instituciones del sector privado para que venga al país otro renombrado especialista, el Lic. Juan Villocis, de nacionalidad ecuatoriana, quien durante su estadía en nuestro país podría exponer sus conocimientos en torno al autismo y sus niveles en el planeta.



La profesional hizo un llamado de solidaridad a los medios de información y a entidades del sector privado para que brinden apoyo a niños y niñas autistas y de otra índole psicofísica deficitaria. Recordó, como ejemplo de una acción insensible, que en cierta ocasión , solicitó apoyo de divulgación de las labores del Centro Educativo “Rayito de Sol” a unos reporteros de un canal de televisión y éstos les negaron sus cámaras bajo el argumento de que el trabajo del Centro, “no estaba a la altura de la sección de sucesos”.