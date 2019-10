Línea directa

25 Abril 2008 |

Servicio privado de agua potable genera conflicto en Sierras Doradas

Sylvia Hernández

Los residentes del reparto Sierras Doradas, ubicado en el kilómetro 16 y medio de la Carretera a Masaya, una vez más denunciaron a la constructora Lacayo Fiallos por actuar contra los pobladores, al ordenar a los empleados que suspendan el servicio de agua potable, el cual administran mediante una compañía privada.



“La firma Lacayo Fiallos no está respetando el recurso de amparo que los pobladores interpusimos contra la actuación del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), y que la Corte Suprema de Justicia declaró ‘ha lugar’, en el caso de los problemas que tienen con la empresa Servicios de Agua Sociedad Anónima (SASA)”, dijo la señora Juana Isabel Roa, vecina de la urbanización.



Roa denunció que la empresa constructora ordenó el corte del servicio a los vecinos, y cuando reclamó, fue agredida por uno de los trabajadores al oponerse a que le suspendieran el agua en su casa. Eso sucedió el pasado jueves a eso de las dos de la tarde.



La señora Roa acaba de dar a luz a su segundo niño. Tiene once días de nacido y ella se recupera de una cesárea, según dijo. Explicó que fue ultrajada por un trabajador, a vista y paciencia del abogado de la compañía y el gerente del pozo, quien la lanzó al suelo de un golpe.



Explicó que la licencia que tiene esta empresa aguadora es ilícita, ya que argumentan que en el año 2003 entró en vigencia la Ley de Suspensión de Concesiones de Uso de Aguas (Ley 440), publicado en “La Gaceta” diario oficial número 150, del once de agosto de 2003; y a la empresa SASA le fue autorizada dicha licencia el 20 de octubre de 2004, para administrar el pozo.



Los vecinos demandan que le quinten la licencia a SASA y pase a ser administrada por Enacal, como dice la nueva Ley General de Aguas (Ley 620). Agregan en su denuncia que el agua es de pésima calidad, y el precio del metro cúbico es dos veces más caro que la tarifa de Enacal. Por eso se han negado a pagar el servicio y están esperando el fallo de la CSJ, según Roa.



Tierra Prometida recibe 70 nuevas escrituras de ALMA

Edgard Barberena S.



El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, entregó 70 nuevos títulos de propiedad a pobladores del asentamiento Tierra Prometida.



Las escrituras llevan una esquela con la que el beneficiado tiene que buscar los oficios de un notario para insertar en el instrumento público sus datos, y así, ser inscritos gratuitamente en el Registro de la Propiedad.



Los títulos fueron entregados por el edil casa por casa. Al hablar con los periodistas, Marenco dijo que en ese barrio ya ha entregado unos 700 títulos, quedándole pendiente la entrega de unas 200 escrituras más.



Asimismo anunció que el próximo martes entregará títulos de propiedad en el asentamiento René Cisneros.



Gloria Idaluz Rizo Vargas dijo que se sentía feliz y contenta de haber recibido la escritura de su propiedad, “porque esto es una seguridad de nuestra casa”. Lleva 10 años de residir en ese asentamiento.



Por su parte, Melania Acevedo dijo a EL NUEVO DIARIO que tenía 17 años de estar esperando el título de propiedad, pero fue hasta en la administración del alcalde Marenco que pudo obtenerlo; por lo que ahora se prepara para inscribirlo en el Registro de la Propiedad.



“Estoy feliz de la vida y con ganas de bailar”, le dijo doña Melania al edil capitalino después que éste le entregó su escritura.



Invitan a jornada de evangelización “Pentecostés 2008”

Ernesto García

El barrio Waspam Norte es escenario de la jornada de evangelización “Pentecostés 2008”, que se realiza desde ayer y finalizará este próximo domingo con la participación de predicadores internacionales como el profeta venezolano José García, y los pastores nacionales Alex Mercado y Róger Polanco. El evento religioso se realiza de la Shell Waspam ocho cuadras al Norte, en horario de seis de la tarde a diez de la noche. “El repartir comida es una forma de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas”, aseguró el pastor Róger Polanco, uno de los organizadores de la jornada evangelizadora.



Para los días 26 y 27 de abril se repartirán víveres entre los asistentes, anunciaron los promotores del evento, donde se espera una asistencia de entre dos mil y dos mil 500 personas en cada noche. Durante la fiesta de Pentecostés, la iglesia celebra la aparición del Espíritu Santo 50 días después de la Resurrección de Cristo.