Línea directa

Buscan silla de ruedas para doña Rosa del Carmen

Sylvia Hernández

Rosa del Carmen Estrada, de 47 años, padece de Diabetes Mellitus Dos, y necesita de una silla de ruedas debido a que sufrió la amputación de su pie derecho hace tres años. Su hijo, Roberto Esteban Flores, dijo que no ha podido comprar este equipo por su alto costo, y busca la solidaridad de los lectores o de alguna institución altruista que desee donarle ese medio auxiliar.



“Mi madre padece de diabetes, pero hace tres años sufrió la amputación de su miembro inferior derecho y no puede sostenerse por su propio medio, por ser una persona con sobrepeso, ya que lo poco que gana su hijo es para comprar el tratamiento, alimentación y pago de servicios básicos”, dijo Roberto.



Una silla de ruedas sería de gran alivio para la señora, quien se auxilia de una silla angosta deteriorada, que le presiona las piernas, provocándole dolor e inflamación. Para cualquier tipo de ayuda, dejó a disposición los números telefónicos 266-6777 y 432-3211. También pueden dirigirse a su casa, ubicada de la Delicias del Volga una cuadra al lago y 75 varas abajo.



San Juan del Sur recibe Arte en el Parque con DHL

“Arte en el Parque” es una oportunidad para que los artistas de San Juan del Sur puedan presentar sus creaciones y compartir con visitantes nacionales y extranjeros. El Parque Municipal fue el escenario para la celebración de este evento, donde expusieron artistas originarios de Granada, Masaya y Managua.



La actividad fue organizada por la Fundación A. J. Brugger, Clínica Veterinaria Piedras y Olas de San Juan del Sur. Entre los patrocinadores destacó DHL. “Uno de nuestros valores corporativos es aceptar nuestra responsabilidad social, esto implica el compromiso con los objetivos que generan beneficios para las comunidades en donde trabajamos. El evento es idóneo para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes”, dijo Guillermo Areas, Gerente General de DHL Nicaragua.



Además de clases de pintura, rifas de bicicletas y otras actividades, los niños y adultos participaron en la reforestación del municipio gracias a la donación de árboles que por segundo año consecutivo DHL trasladó de forma gratuita a la ciudad.



Telefónica y Cepal renovaron compromiso de promover las TIC

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), José Luis Machinea, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Javier Nadal, renovaron el convenio que ambas instituciones tienen desde noviembre de 2006 para fomentar el desarrollo económico y social de Latinoamérica y el Caribe, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).



Ésta es una alianza público-privada que ha dado importantes resultados, como la realización de estudios para impulsar el Plan de Acción Regional para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (eLAC2010), consensuado por 27 países en la Cumbre Ministerial de Sociedad de la Información, celebrada en San Salvador, en febrero pasado.



“Gracias al nuevo convenio, ambas instituciones colaborarán en una serie de investigaciones y eventos que tienen como finalidad profundizar en el impacto de las TIC en el desarrollo económico, social, cultural y técnico de la región”, reza una nota de Telefónica Nicaragua.



La Fundación Telefónica va a apoyar una serie de estudios que Cepal desarrollará en los próximos meses, dedicados a temas como “TIC y Equidad”, en el que se va a analizar la importancia de las Nuevas Tecnologías como instrumento para favorecer la igualdad de oportunidades. “TIC, Educación y Juventud”, es otro estudio que es parte de esta iniciativa y será presentado en la décimo octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en El Salvador en septiembre próximo.



Estesa lleva la televisión por cable a Rivas

Lésber Quintero

La empresa Estaciones Terrenas de Satélite S.A. (Estesa) amplió su cobertura a la ciudad de Rivas, para convertirse en la única de este tipo que brinda el servicio de televisión por cables en este departamento, desplazando de esa manera a “Cable Sur”, cuya señal aún se disfruta en algunas zonas donde Estesa no ha instalado sus redes.



Según Juan José Ramírez, Gerente de Cobranza y Sucursales de Estesa, la expansión hacia el departamento de Rivas es parte del crecimiento de la empresa que, según él, a sus 18 años de haber iniciado operaciones en Nicaragua, tiene en sus estadísticas a once mil usuarios.



Ramírez detalló que en Rivas esta empresa también prestará simultáneamente los

servicios de televisión por cable e Internet. Agregó que el valor del servicio será de 17 dólares, mientras que el de Internet dependerá de la velocidad que elija el cliente. Dicho servicio empresarial oscilará entre los 59 y 200 dólares, y la tarifa domiciliar entre 20 y 99 dólares.



Ramírez explicó que están estudiando la posibilidad de incluir en su programación canales costarricenses, debido a que en el vecino país del sur hay una enorme cantidad de nicaragüenses.