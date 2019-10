Sólo 76 hidrantes en las tres zonas vulnerables

La Dirección General de Bomberos (DGB) solamente dispone de 76 hidrantes en buen estado en las tres zonas identificadas como de mayor vulnerabilidad: Mercado Oriental, hoteles de las zonas comerciales y la Zona Rosa.



El comandante Iván Tijerino, Director de Operaciones de la DGB, subrayó este dato al destacar que esa situación dificulta el trabajo bomberil y demanda mayor presupuesto de los apagafuegos, ya que “obliga a la transportación de grandes volúmenes de agua a través de camiones cisternas, que no poseemos suficientes”.



Tijerino refirió que cumpliendo con la misión de dar seguridad a los ciudadanos, este año se realizó la primera inspección a hidrantes usados para apagar incendios en Managua, y este dato resulta alarmante considerando que, según la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), la capital cuenta con un mil 500 hidrantes en total.



Recordó que la Aguadora ya había señalado que más de 500 de estos aparatos no funcionan porque han sido objeto de actos de vandalismo de personas sin conciencia ciudadana, quienes los han destruido atentando contra la seguridad de las personas y sus bienes.



“Actualmente, un hidrante instalado tiene un costo que oscila entre tres y cinco mil dólares, algo que la población no sabe y por eso no lo valora como una herramienta bomberil que brinda seguridad a todos los vecinos del mismo”, señaló.



Para evitar la destrucción de los hidrantes, Tijerino comentó que la Dirección de Bomberos ha coordinado con Enacal una campaña de sensibilización utilizando los medios de comunicación con el fin de hacer conciencia en la población de la importancia y el valor que tienen estos equipos a la hora de combatir los siniestros.



De igual manera, Julio Tenorio García, divulgador de la DGB, señaló que esta institución ahora realiza inspecciones eléctricas en los hogares del área rural, con el fin de reducir los riesgos.



El comandante Salvador Gallo precisó que esta institución, en coordinación con la Comisión Nacional de Energía del Ministerio de Energía y Minas, ha realizado 734 inspecciones en las comunidades de Puerto Viejo, Waslala, Sapoá, Chinandega y Quilalí, para minimizar los riesgos de incendios en los hogares.



“Es importante señalar que en algunas zonas rurales no hay bomberos y por eso hemos empezado las inspecciones eléctricas en estas comunidades, para evitar que nuestro futuro se haga cenizas”, señaló el comandante Gallo.



En el área urbana se ha realizado inspección en otras 70 viviendas del proyecto del Issdhu, que beneficia a la Policía Nacional, aunque en total se trata de un mil 231 inspecciones eléctricas.



Durante el primer trimestre de este año la Dirección de Bomberos ha atendido un total de 171 incendios que han dejado un saldo de cuatro niños y tres adultos fallecidos, y otros 28 lesionados.



Las pérdidas económicas se calculan en 71 millones 999 mil 589 córdobas, tanto en las zonas residenciales como agropecuarias.



El coordinador de informática de la DGB, Manuel Lacayo, afirmó que la principal causa de los siniestros en este período fue la negligencia, debido a la falta de educación preventiva en los comercios y hogares nicaragüenses.