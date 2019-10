Va el desalojo en colegio República de Nicaragua

El Consejo de Padres de Familia del colegio República de Nicaragua le solicitó al Ministerio de Educación que permita a los alumnos concluir el año lectivo en dicho centro y no ser trasladados al colegio “Pablo VI”, pues éste no cuenta con la infraestructura para albergar a más de 300 estudiantes.



Asimismo, demandó la construcción de un centro educativo, ya que en 12 años que estuvieron “posando” en la Iglesia de las Asambleas de Dios, el Mined no se preocupó por construir un nuevo edificio escolar.



Según datos del Mined, más del 60 por ciento de las escuelas en el país están construidas en terrenos que no pertenecen al Estado.



Los padres señalaron que existe un problema de seguridad debido a que a media cuadra del centro “Pablo VI” hay un expendio de drogas. Elisa Ruiz tiene un hijo en preescolar y dijo que su temor es que los niños pasen al turno vespertino.



“Por la zona circulan drogadictos, y esos no reparan en robarle a los niños para seguir consumiendo drogas”, externó Ruiz.



La comunidad educativa se reunió con los representantes de las Asambleas de Dios y solicitaron lo mismo, pero ellos argumentaron que el desalojo es por una cuestión de seguridad, ya que las instalaciones están en muy mal estado. Gloria Rivera, Presidenta del Consejo Escolar, comentó que los religiosos están anuentes a esa petición, sin embargo, el Mined dio como fecha tope para el desalojo el 14 de julio.



“En vez de ayudarnos, están en contra nuestra. Nos mandan a un centro que no presta las condiciones, el agua llega sólo en la noche, no hay baños higiénicos, es un lugar inseguro, y hay padres que prefieren que los niños dejen el año que mandarlos a este centro educativo”, dijo Rivera.



Dora Murillo expresó que este centro escolar siempre ha andado del timbo al tambo. “Este centro se llamaba anteriormente ‘Roberto Vargas’, ubicado por el Ceibo de San Judas, pero como estaba construido en el terreno de la iglesia mormona, ésta solicitó que se fueran, y se tuvo que desalojar el local”, relató.



Años más tarde la escuela “Roberto Vargas” pasó a llamarse República de Nicaragua, y desde entonces tienen más de diez años en este local. “El problema es que la ‘Pablo VI’ tampoco es del Estado, y nuestro temor es que de nuevo seamos desalojado, pues parece que éste es el destino de este centro”, expresó la madre.



La presidenta del Consejo Escolar afirmó que el terreno de la escuela “Pablo VI” pertenece a la Curia Arzobispal, y por eso solicitan un terreno de donde no puedan ser expulsados.



Rosa María Pérez, Directora del “Pablo VI”, afirmó que este centro cuenta con 150 alumnos en el turno matutino. “Los alumnos del otro centro se trasladarán a la tarde, pues es decisión del Mined. El director de Infraestructura visitó el centro y dijo que se iban a construir más aulas para albergar a todos los alumnos”, expresó la profesora.