Línea Directa

28 Abril 2008

9:10 p.m. |

ALMA avanza en limpieza de cauces capitalinos

Edgard Barberena S.



La Alcaldía de Managua está limpiando los cauces que se extienden por toda la capital para evitar inundaciones durante el inicio de la etapa lluviosa, dijo ayer el edil capitalino Dionisio Marenco.



Son 200 kilómetros de cauces que ahora atienden unos 300 operarios de la comuna, limpiando y utilizando la maquinaria adecuada. Sobre los cauces de mayor peligrosidad, el edil dijo: “El que me da miedo es el del Mercado ‘Roberto Huembes’, que está bastante saturado, y del que no hemos podido construirle la represa en Bariloche, que hubiera servido para retener el agua”.



Los otros dos cauces peligrosos son los cercanos al aeropuerto (el Borbollón y el cauce denominado Villa Libertad), “hay demasiadas urbanizaciones arriba y, por consiguiente, el agua pluvial está cayendo con mucha fuerza”.



Llamó la atención de que si las lluvias comienzan con mucha intensidad, podrían provocar problemas, aunque descartó que se inunde Managua.



¿Gobierno suspendió precompra del 16% de acciones de Fenosa?

Nery García

Al parecer la firma del Memorando de Entendimiento entre funcionarios del gobierno y de Unión Fenosa no se llevará a efecto a fines de este mes, a como lo había anunciado el pasado 14 de abril el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, cuyo documento contemplaba que el Estado adquirirá el 16 por ciento de las acciones de Fenosa.



Al menos así lo dijeron fuentes gubernamentales que revelaron a EL NUEVO DIARIO que el pasado cuatro de abril, en Madrid, España, David Taguas, asesor económico del gobierno español, y Bayardo Arce, asesor económico de la Presidencia, rubricaron un protocolo provisional, junto a altos funcionarios de esa multinacional, donde se precisa la precompra del 16 por ciento de las acciones de Disnorte y Dissur.



Sin embargo, en ese mismo acuerdo también se precisa, según las fuentes, un ajuste en la tarifa que funcionaría de manera automática, en dependencia de cómo se muevan los costos de generación eléctrica. Además, que el Estado nicaragüense se compromete a invertir en el sector eléctrico, luego de que legalmente se convierta en socio de la empresa.



Eso quiere decir --continuó la fuente–- que debido a que más del 80 por ciento de la matriz de generación de electricidad funciona con derivados del petróleo, y el precio de barril aumenta constantemente, la fórmula automática permitiría un aumento continuo en la tarifa.



Agregó que el gobierno valoró de dónde sacará los recursos para invertir en el sistema de distribución, pues de lo contrario se convertiría en cómplice de Fenosa y su imagen descendería.



Estas declaraciones coinciden con las que dio el titular del MEM el pasado 14 de abril, cuando comentó que Fenosa de España ha agregado “dos o tres cositas” con las que el gobierno no está de acuerdo, por ejemplo, hacer las revisiones en lo relativo al plan de reducción de pérdidas en los asentamientos, plan de reducción de pérdidas de energía en lo general, y los ajustes en la tarifa de acuerdo con el costo de la energía.



EL NUEVO DIARIO quiso conocer la versión del Ministro de Energía y Minas sobre la firma del documento, prevista para este próximo 30 de abril, pero luego de identificarnos, dijo que no podía atendernos. “Perdoname, ahorita no te puedo atender, perdoname”, expresó.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, se mostró optimista al decir que están a la espera de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) los llame para rubricar el Memorando de Entendimiento antes que finalice este mes, tal como lo anunció Rappaccioli.



Falta agua potable y energía eléctrica en San Juan de Limay

Máximo Rugama

San Juan de Limay, Estelí

Indignados con la empresa Unión Fenosa se encuentran decenas de pobladores del municipio esteliano de San Juan de Limay, debido a que desde hace varios días suspende el servicio de energía eléctrica por varias horas, y eso afecta también el suministro de agua potable.



Debido a que la energía eléctrica comercial llega con deficiencia hasta las zonas donde tiene los pozos la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, los equipos no funcionan a toda su capacidad para succionar el agua y abastecer con normalidad a la población.



Ramón Castellón, un poblador de San Juan de Limay, dijo que la situación es crítica porque al no contar con el abastecimiento de agua potable ellos van a manantiales, y nadie sabe si esa agua es apta para el consumo humano.



Mario José Espinosa, responsable de Enacal en San Juan de Limay, dijo que la situación es crítica porque la energía llega sumamente débil a las zonas donde están los equipos de bombeo, y por ello no funcionan.



La semana pasada pasaron cuatro días con el problema, y esta semana sucedió lo mismo, sentenció. Pobladores molestos señalaron que debido a las sobrecargas que llegan en la noche los equipos se les han dañado.



Donan radiocomunicadores a penitenciario La Modelo

Un mil 500 dólares en equipos de comunicación donó la empresa Astros de Nicaragua a las autoridades de la cárcel Modelo de Tipitapa. El alcaide Oscar Molina, Director del principal reclusorio del país, dijo que la donación les ayudara a suplir unas de las principales dificultades que enfrentaban, como es la falta de radiocomunicadores.