Energía y combustible:¿Hubo ahorro del 20%?

T Ortega mandó a todas las instituciones a reducir ambos rubros y ayer venció el plazo

T Ministro empeñó su palabra de que mostrará hasta facturas de Fenosa y de gasolineras

T Recetaron alza en la luz a la población, y ahora deben mostrar lo que hacen por su lado

Oliver Gómez y

Nery García



Con facturas en mano, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) deben mostrarle hoy al presidente Daniel Ortega y la población, que todos los ministerios, entes descentralizados, empresas estatales y demás instituciones del Poder Ejecutivo, han reducido su consumo de energía eléctrica y combustible en un 20 por ciento, pues así lo dispuso el mandatario en una orden presidencial donde dio como plazo hasta el día de ayer.



El pasado 30 de enero, Ortega firmó el Decreto Presidencial número 2-2008, donde ordenó que todas estas instituciones estatales “deben reducir su consumo de energía (electricidad y combustible) como mínimo en un 20% para cada rubro, en un plazo no mayor de tres meses”. Y esa fecha venció ayer.



“Ordenamiento del uso de la energía” es el título que Ortega le dio a este decreto, donde previó que en estos 90 días los técnicos del Ministerio de Energía iban a visitar estas instituciones y poner en práctica varias medidas de ahorro de energía y combustible.



Entre ellas, menciona: “encender escalonadamente los aires acondicionados una hora después de iniciada la jornada laboral, y apagarlos una hora antes de concluirla”. Incluso, cuando estén encendidos, ordenó mantenerlos en una temperatura no menor de 24 grados centígrados.



También mandó a propiciar la iluminación natural en las instituciones, “y no encender la iluminación de rótulos en los edificios públicos”. Sin embargo, la enorme silueta del General Augusto C. Sandino se mantuvo encendida en estos 90 días y todas las noches, en el costado sur del antiguo edificio del Banco de América.



También mandó a activar los sistemas de ahorro de energía de las computadoras, desconectar los equipos eléctricos, incrementar el uso de motocicletas, y ajustar el gasto de combustible en partidas presupuestarias dentro de los horarios y días hábiles.



Cada detalle ahora debe ser expuesto por el MEM, pues mandó a este ministerio a implementar un proyecto piloto y auditorías energéticas en las instituciones. Además, deben presentar una propuesta de ahorro energético en el servicio de alumbrado público, otra disposición de Ortega.



Además, deben presentar un plan de ahorro y uso eficiente del combustible, que ordenó elaborar el presidente a más tardar el primero de abril pasado, donde se adopten medidas como: sincronización de semáforos, eliminación de reductores de velocidad, regulación de la circulación de los vehículos y otras.



Para cumplir todo esto, Ortega hasta le ordenó al MEM contratar “a una firma consultora para efectuar 30 auditorías energéticas como proyecto piloto”.



Los funcionarios del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), también deben rendir cuentas al presidente Ortega y la población, acerca de las normas de etiquetado y medidas adoptadas para favorecer la importación de bujías, lámparas y electrodomésticos que consuman menos energía.



Todas estas medidas deben estar cumplidas a más tardar en la fecha de ayer, por lo cual, se consultó al respecto al titular del MEM, Emilio Rappaccioli Baltodano, pero no contestó su teléfono celular.



Rappaccioli prometió a EL NUEVO DIARIO el seis de enero pasado, que hoy, un día después del último plazo de 90 días, iba a presentar todos los detalles del ahorro alcanzado hasta la fecha. Incluso, aseguró que mostraría las facturas de Unión Fenosa por el servicio en todas las instituciones, donde quedaría en evidencia el ahorro.



“Hemos hecho un cálculo de lo que va a estar ocurriendo en los ministerios, y hay un ahorro superior al 20 por ciento en las facturas en lo previsto”, precisó en aquella ocasión, al anunciar su proyección.