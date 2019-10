Sucursal de Fenosa en “alitas de cucaracha”

Pobladores y miembros del Gabinete del Poder Ciudadano (GPC) de Tipitapa, se tomaron por dos horas las oficinas de la sucursal de Unión Fenosa en esa localidad, en demanda del suministro de energía eléctrica en el barrio “Oronte Centeno Sur”, en donde 150 clientes se mantienen sin servicio desde hace 15 días.



Los miembros del GPC se presentaron a eso de las ocho de la mañana a las instalaciones de Fenosa en Tipitapa, en donde al menos unas 70 personas se tomaron el lugar; y a las 10 de la mañana se personó Freddy Salinas, funcionario de Fenosa, “para llegar a un acuerdo”, dijo Javier Bobadilla, miembro del GPC.



Bobadilla explicó que hace 15 días un transformador de energía que beneficia a unos 150 clientes de esta zona colapsó y los dejó sin el servicio, y decidieron “tomarse las instalaciones porque nunca llegaron a arreglarlo”.



“Ellos dicen que todos tienen que pagar, pero nosotros decimos que por lo menos paguen entre el 30 y 40 por ciento de la factura actual, y si no nos resuelven vamos a tomar más medidas fuertes y agresivas”, advirtió Bobadilla.



María Cristina Flores denunció que los funcionarios de Fenosa “chantajean” a sus clientes al decirle que todos tienen que pagar, de lo contrario no habrá servicio de energía eléctrica, algo que contraviene la Normativa del Servicio Eléctrico (NSE), que establece que se debe brindar un servicio de calidad.



END intentó conocer la versión de Fenosa con los funcionarios de Tipitapa, pero indicaron que sólo en Managua están autorizados para dar declaraciones, por lo que llamamos al gerente de comunicación de esa empresa, Jorge Katín, pero tampoco contestó.



Anoche el transformador todavía no había sido cambiado, según indicaron varios pobladores de esa zona; y si no se les da respuesta, amenazaron con llegarse a tomar las instalaciones de manera violenta.