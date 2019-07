Regularán construcción de módulos en mercados

La Comisión Municipal de Gobernabilidad recibió el mandato del Concejo de Managua, para elaborar una normativa destinada a regular la construcción de tramos dentro del Mercado Oriental, y especialmente lo relacionado a las redes eléctricas.



De previo, comerciantes del Oriental demandaron en la Alcaldía que los concejales pongan orden en la construcción de tramos, ya que aprovechando Semana Santa, se levantó a la brava un tramo en las inmediaciones de la Casa de los Encajes.



El alcalde Dionisio Marenco señaló que todo el Mercado está instalado en las calles, y que ya hasta el párroco de la Iglesia El Calvario le pidió el desalojo de los vendedores cerca del templo católico.



“Ya la gente no puede entrar a la iglesia, y esta situación se enmarca en todo el desorden que hay en Oriental. Hay que desaguar (de comerciantes) el Oriental, pero eso yo no lo puedo hacer por la fuerza, porque se estaría echando a la calle a miles de personas que a través de esas labores se ganan la vida”, acotó el edil.



El problema es que hay mucha pobreza, y por eso la gente se mete a trabajar en el Oriental y así comienzan pequeños negocios familiares; la madre pone un carretón, al rato está la hija y pone su carretón, y así sucesivamente otros familiares.



El edil dijo que si se construyen otros mercados para desconcentrar el Oriental, “a la gente compradora no le gustaría, ya que prefiere ir a ese mercado; por lo que habría que hacerle dos o tres pisos para poderlos ordenar”. La resolución aprobada por los concejales --sobre el caso de los mercados de la capital-- está referida a los permisos de construcción de módulos, y recomienda que Commema y las organizaciones de comerciantes elaboren una normativa para la construcción de los módulos, y así garantizar la seguridad de los usuarios.



Sobre los comerciantes ambulantes del Mercado Roberto Huembes, los concejales señalaron que los mismos fueron ubicados en la Plazoleta Ana María.



Discrecionalidad de Commema



La concejala liberal, Lorena Valle, denunció que las personas que construyeron en una pasada peatonal del Mercado un módulo en el Oriental, fueron autorizadas por las autoridades de Commema, pero si el solicitante es un vendedor de carretón, le niegan la autorización.