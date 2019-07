Ex alumnos salesianos a Baile Anual

La Asociación de antiguos alumnos y alumnas de Don Bosco, invitan a las ex alumnas de las hijas de María Auxiliadora, y ex alumnos de los colegios salesianos a su Baile Anual, que se realizará mañana sábado 3 de mayo a las ocho de la noche en la Discotheque Centauro, ubicada en el Complejo Turístico de Granada.



La actividad tendrá un valor de 120 córdobas la entrada -- dos por uno--, con derecho a barra loca (con Flor de Caña, collares de carnaval, concursos de anécdotas de ex alumnos, entre otros atractivos).



Los fondos serán destinados a la banda instrumental del Colegio de San Juan Bosco de Granada.



Al evento están invitadas las generaciones entre los años 1950 al 2008. Las primeras cien personas que ingresen al evento tendrán de cortesía una cerveza Toña.



También están invitados todos a participar y a vivir el pensamiento de Don Bosco: “Estáis siempre alegre”.



Para mayor información comunicarse al teléfono 885-3888, con el ingeniero Luis Cuadra. ¡Te esperamos no faltéis!