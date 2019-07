Línea directa

Apagones aumentan durante el día y se reducen por las noches

Oliver Gómez

Los pequeños apagones que Unión Fenosa concentraba en varios barrios morosos de la capital, ayer aumentaron en zonas y tiempo de duración, pues bajó la producción de energía de las plantas generadoras, aumentó la demanda nacional de electricidad y no hay suministro en oferta en el mercado extranjero. Ahora hacen falta entre cinco y diez megavatios en distintas horas del día, según el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), que no reporta problemas en horas de la noche, cuando aumenta el consumo.



El CNDC ayer programó que Nicaragua registraría una demanda máxima de energía de 510 megavatios, mientras el país apenas disponía de 490 en total, incluyendo una pequeña reserva que producen máquinas a base diesel y una leve compra de oportunidad en el extranjero. Por esa razón, sólo programó racionamientos que oscilaban entre cinco y diez megavatios, especialmente entre las siete y ocho de la noche.



Una pequeña parte de toda la energía demandada por el país, según el Despacho de Carga, ayer quedó descubierta y se convirtió en apagones, pues algunas plantas generadoras salieron del sistema por varias razones, mientras otras reducían su producción de electricidad.



Entre ellas, el Ingenio Monte Rosa, que finalizó la zafra azucarera, y otras que producen energía mediante búnker o fuel oil: la Corporación Eléctrica Nicaragüense (CEN), la tercera unidad de la estatal Planta Managua, Empresa Energética Corinto (EEC) y la Generadora Eléctrica de San Rafael del Sur S.A. (Gesarsa).



Esta situación provocó que se encendieran todas las plantas estatales de emergencia que funcionan a base de diesel, lo que aumentó de inmediato en 31 dólares con 23 centavos el precio de cada megavatio promedio, que ahora se cotiza en nuestro país en 271.02 dólares.



En horas de la tarde se logró suspender la falta de energía, pues se aumentó la producción de la estatal Hidrogesa y de las plantas “Hugo Chávez”, y por la noche se hizo lo mismo con la CEN, pero no se logró cubrir toda la demanda, pues se esperaba un mayor aporte de las plantas Hyundai, en sus primera pruebas y calibración.



Taxistas ocotaleanos urgen fallo sobre decisión del Concejo

Leoncio Vanegas / Ocotal, Nueva Segovia

Varios taxistas de Ocotal, que consideran ilegal la entrega de 62 concesiones a igual número de personas, urgen a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que resuelvan el recurso de amparo que introdujeron en el Tribunal de Apelaciones de Estelí, TAE, en contra de los nueve concejales y el edil Marciano Berríos Sevilla.



“Nos preocupa que el período de nuestro alcalde y Concejo ya culmina”, dicen en una misiva enviada a la CSJ, donde recuerdan que el problema lleva tres años, sin que asome la justicia para saber quiénes son los que tienen la razón.



Indican que en su interés de resolver el litigio por la vía legal, hicieron sacrificios para recoger los 100 mil córdobas que depositaron como garantía en el TAE. Señalan que urge liberar ese dinero con su respectivo fallo sobre el expediente 1073-05, para paliar su actual crisis económica.



Para los 18 concesionarios que firman la petición, los costos operativos para las 88 líneas que legalmente cuentan con placas de taxis, ya son insostenibles, aun con la última tarifa de nueve córdobas que aprobó el Concejo. Agregan que con las 62 unidades autorizadas hay una sobreoferta en esta ciudad de 40 mil habitantes.



La litis se originó cuando los antiguos taxistas argumentaron que los concejales aprobaron las nuevas líneas, desconociendo la Ley 524, vigente un mes antes de la decisión, y no realizaron un estudio de factibilidad y licitación pública.



Además, los concejales, tanto sandinistas como liberales, repartieron las concesiones entre familiares, afines y allegados políticos el 17 de mayo de 2005, lo que implicó --según los reclamantes-- violación de la Ley de Municipios y Probidad de los Funcionarios Públicos. Un concesionario inconforme comentó que casi todos los beneficiarios de esas unidades las han vendido.



Regalan al FISE US$ 19.6 millones para proyectos de agua y saneamiento

El Banco Mundial (BM) aprobó una donación de 19 millones 600 mil dólares para financiar proyectos de agua y saneamiento en comunidades indígenas del Caribe de nuestro país. Los directivos del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) anunciaron que esta entidad será la ejecutora de este financiamiento que ayer otorgó el organismo.



En su sitio web oficial (fise.gob.ni), el FISE destaca que había solicitado al organismo financiero 20 millones de dólares en calidad de préstamo, pero ayer, durante una videoconferencia, les anunciaron que les donaron 19 millones 600 mil dólares, y los restantes 200 mil quedaron en calidad de préstamo.



“Es un espaldarazo a los esfuerzos del gobierno para combatir la pobreza”, declaró el vocero del FISE, Juan José Rugama, quien detalló que estos fondos serán dirigidos al programa de Agua y Saneamiento Rural para los pueblos indígenas de las regiones del Atlántico Norte y Sur.



Entre las comunidades indígenas que serán beneficiadas están los cacaoteras, chorotega, creole, mestizos, garífunas, miskitos, nahoas, ramas, sumos mayangna, xiu, entre otros.



Fuentes de la oficina del BM en Managua precisaron que el desembolso se hará a partir de julio próximo, después que sea ratificado por el directorio del organismo financiero y luego por el Parlamento nicaragüense.



La Asamblea Nacional está pendiente de la aprobación de un fondo de 17 millones de dólares (la mitad en calidad de donación) para los afectados del huracán “Félix” en la zona caribeña. El BM también tiene previsto negociar con el gobierno otro proyecto de 20 millones de dólares para financiar a los pequeños empresarios del país.