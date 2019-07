Presidente Ortega: ¡Misión incumplida!

La viceministra de Energía y Minas, Lorena Lanza, confesó que no pudieron cumplir con la reducción hasta en un 20 por ciento del consumo de electricidad y combustible en las instituciones estatales, tal y como lo había ordenado el presidente Daniel Ortega en el decreto presidencial número 2–2008.



El decreto, denominado “Ordenamiento del Uso de la Energía”, establece que todas estas instituciones “deben reducir su consumo de energía (electricidad y combustible) como mínimo en un 20% para cada rubro, en un plazo no mayor de tres meses”. El plazo venció el pasado 30 de abril.



Lanza indicó que todavía están organizando los comités de ahorro en cada institución estatal, los que tienen la obligación de presentar un informe sobre el nivel de reducción del uso de energía y combustible.



Agregó que de momento el MEM está completando el proceso de licitación para hacer 20 auditorías en las instituciones del Estado, cuyos resultados serán dados a conocer en un mes, debido a la complejidad que requieren estos estudios.



Algunas de las medidas propuestas en el decreto son: encender escalonadamente los aires acondicionados una hora después de iniciada la jornada laboral, y apagarlos una hora antes de concluirla, además, mantenerlos en una temperatura no menor de 24 grados centígrados. También propiciar la luminosidad natural en las instituciones y no encender la iluminación de rótulos en los edificios públicos.



Emilio Rappaccioli, titular del MEM, prometió a EL NUEVO DIARIO el seis de enero pasado que, un día después del plazo de 90 días, iba a presentar todos los detalles del ahorro alcanzado hasta la fecha, y aseguró que hasta mostraría las facturas de Unión Fenosa por el servicio en todas las instituciones, donde quedaría en evidencia el ahorro. Sin embargo, todavía estamos a la espera.



EL NUEVO DIARIO consultó a algunas instituciones para conocer los avances, pero los departamentos de divulgación recordaron que las que pueden dar a conocer esos detalles son las autoridades del MEM. Sin embargo, adelantaron que están cumpliendo con el decreto presidencial.



Vilma Áreas, Vocera del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), expresó que a partir del anuncio del decreto, esa institución ha venido implementando las respectivas medidas para cumplir con ese propósito: reducen el consumo de aire acondicionado y eliminan los obsoletos; evitan que los equipos eléctricos queden conectados y no dejan encendidas las luminarias.



Añadió que para ahorrar combustible ahora hay una mejor coordinación en el uso de los vehículos. Por ejemplo, señaló que para viajar hacia algún lugar a realizar labores propias del MTI, se busca la manera de que los trabajadores alcancen en la menor cantidad de vehículos posibles.



Ángela Zelaya, Divulgadora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), comentó que también han venido implementando las medidas de ahorro antes mencionadas.



Lo mismo dijo la comisionada mayor Vilma Reyes, Vocera de la Policía Nacional, quien expresó que desde antes que se emitiera el decreto, esa institución ha venido realizando medidas de ahorro.



La vocera del MTI recordó que en días anteriores las autoridades de esa institución le presentaron una propuesta al mandatario, cuyos detalles dijo desconocer, mientras que la vocera de la Policía Nacional explicó que siguen trabajando en ese tema, pero insistió en que es el MEM el que tiene que dar declaraciones al respecto.