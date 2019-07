Línea directa Jorge Eduardo Arellano

07 Mayo 2008 |

9:53 p.m. |

END

Ministerio de Energía es “incoherente”, señala Red de Consumidores

Nery García

Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), calificó de “incoherentes” a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pues no dieron cumplimiento al Decreto Presidencial número 2–2008, que ordena a esa cartera coordinar un ordenamiento en el uso de la energía eléctrica y el combustible para reducirlo en un 20 por ciento en las instituciones estatales.



El decreto fue emitido por el presidente Daniel Ortega el pasado 30 de enero, y daba un plazo de 90 días para demostrar que esa reducción se cumplió. Sin embargo, la viceministra de Energía y Minas, Lorena Lanza, reconoció que todavía no habían logrado dicha medición.



Salgado dijo que eso demuestra la incoherencia entre lo que decreta el gobierno y la actitud de los funcionarios, pues evidencia el fracaso que han venido demostrando algunas instituciones del gobierno, como en este caso el MEM.



Recordó que lo mismo pasó con la venta de un millón 800 mil bombillos ahorrativos, los cuales serían sustituidos con el propósito de ahorrar unos 60 megavatios, según dijo Emilio Rappaccioli, Ministro de Energía y Minas.



“No tienen planes ni hacen diagnósticos estructurales, no hay programaciones, ni siquiera hay una unidad que se encargue de medir esos trabajos planteados”, dijo Salgado.



Taxistas ocotaleanos urgen fallo sobre decisión del Concejo

Leoncio Vanegas / Ocotal, Nueva Segovia

Varios taxistas de Ocotal que consideran ilegal la entrega de 62 concesiones a igual número de personas, urgen a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que resuelvan el recurso de amparo que introdujeron en el Tribunal de Apelaciones de Estelí, TAE, en contra de los nueve concejales y el edil Marciano Berríos Sevilla.



“Nos preocupa que el período de nuestro alcalde y de Concejo ya culmina”, dicen en una misiva enviada a la CSJ, donde recuerdan que el problema lleva tres años, sin que asome la justicia para saber quiénes son los que tienen la razón.



Indican que en su interés de resolver el litigio por la vía legal, hicieron sacrificios para recoger los 100 mil córdobas que depositaron como garantía en el TAE. Señalan que urge liberar ese dinero con su respectivo fallo sobre el expediente 1073-05, para paliar su actual crisis económica.



Para los 18 concesionarios que firman la petición, los costos operativos para las 88 líneas que legalmente cuentan con placas de taxis, ya son insostenibles, aun con la última tarifa de nueve córdobas que aprobó el Concejo. Agregan que con las 62 unidades autorizadas hay una sobreoferta en esta ciudad de 40 mil habitantes.



La litis se originó cuando los antiguos taxistas argumentaron que los concejales aprobaron las nuevas líneas desconociendo la Ley 524, vigente un mes antes de la decisión, y no realizaron un estudio de factibilidad y licitación pública.



Además, los concejales, tanto sandinistas como liberales, repartieron las concesiones entre familiares, afines y allegados políticos el 17 de mayo de 2005, lo que implicó --según los reclamantes-- violación de la Ley de Municipios y Probidad de los funcionarios públicos. Un concesionario inconforme comentó que casi todos los beneficiarios de esas unidades las han vendido.



Claro anuncia nuevo servicio de iPhone entre sus clientes

El consorcio América Móvil, que en nuestro país administra la marca Claro de telefonía celular, anunció que firmó un acuerdo con la compañía Apple para ofrecer este año el servicio de “iPhone” en sus operaciones en Nicaragua.



“Enitel y su marca Claro son parte de la familia de América Móvil, que en la actualidad ya cuentan con más de dos millones de clientes en Nicaragua. De esta manera, en poco tiempo, los equipos iPhone estarán disponibles en el mercado nacional”, reza la nota.



Apple presentó al mundo su “iPhone” en enero del año pasado, explicando que es una combinación de tres productos: un teléfono móvil, un iPod todo pantalla con controles táctiles, y un dispositivo de comunicación por Internet con correo electrónico a la altura de una computadora; todo ello integrado en un pequeño y ligero dispositivo de mano.



El iPhone estuvo disponible en Estados Unidos hasta en junio de 2007, y en Europa a fines del mismo año. Acaba de presentarse en Asia con el mismo precio de los dos continentes anteriores: 499 y 599 dólares.