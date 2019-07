Cuando la visa es negada siempre: ¿por qué aplicar?

Jóvenes obreros, técnicos o profesionales, desempleados o con bajos salarios, sin oportunidades de encontrar estabilidad laboral. Unos que viven parcialmente de las remesas, otros no encuentran qué hacer. Buscan, desean hacer campamento en tierras del norte, en Estados Unidos. Todos deciden ir a pedir la visa temporal gringa buscando el mal llamado “Sueño americano”.



Unos escuchan que es pérdida de dinero y de tiempo, el “Aprendiz de Quijote” piensa igual, al menos desde un punto de vista ético y profesional. Otros escuchan el cuento que “es pura suerte”. Lo cierto es que hay un grupo de nicas que paga cientos de dólares en el proceso de visa, probando suerte con un boleto que, de entrada, tiene las de perder. No es que seamos pesimistas, es sólo pura realidad o verdad.



Escuchamos comentarios que todo en Nicaragua está muy difícil, que la visa mexicana también es difícil. Le piden consejo al “Aprendiz de Quijote” para obtener la visa gringa, para no perder el dinero.



Botan dólares

Son miles de nicaragüenses que todos los meses buscan la famosa “visa gringa”, pero son muy pocos los elegidos, entre ellos están los que tienen un “puchito de suerte”. Otros por calificar muy bien, logran obtener una visa temporal restringida por una entrada solamente, otros por varios años. Pues bien, la visa estadounidense es otorgada o denegada por el oficial consular de Estados Unidos en Managua, según el entorno de las circunstancias económicas, familiares, laborales, la ocupación actual, lo que se desglosa y confirma de la entrevista individual y la documentación que se presenta. Según los bemoles de cada caso.



En AyudaUSA recibimos todas las semanas un buen número de correos de nicaragüenses y latinoamericanos que leen nuestra columna todos los viernes, la primera en su clase que se edita en toda Centro y Suramérica, exclusiva por EL NUEVO DIARIO en los últimos cuatro años.



En AyudaUSA creemos que en algunas ocasiones la visa es negada “sin realmente analizar en tiempo y forma” al solicitante nica, que teniendo las condiciones favorables, raíces sólidas tanto económicas, familiares, así como laborales en Nicaragua, pero “sin ton, ni son”, sin realmente haber una justificación, bajo la sección 214(b), se la niegan injustamente.



Hay nicaragüenses que desean viajar a EU con un propósito muy bien definido, exclusivamente por razones de encontrase con un hijo, una hija, una madre, a los cuales no ven desde hace muchos años. También por unos nietos que no conocen, que nunca han visto, o por situaciones donde quizás el familiar esté pasando una dificultad grave de salud en EU, por una hija que tiene su primer embarazo, o un parto de alto riesgo, y la visita de la madre, del familiar inmediato, es primordial, pero la visa es negada.



Hay también semanas donde la oficial consular tiene que entrevistar a decenas de personas y está apurada, por eso, sin tomarse un poquito de minutos extras en analizar, calificar las circunstancias especiales del caso, el porqué de la necesidad de viajar, injustamente invoca la sección 214(b)... la visa es negada.



Hay ocasiones donde el nicaragüense no organizó la declaración verbal, los documentos. Tuvo errores garrafales en lo que declaró, culminó en menos de dos minutos la entrevista, donde el caso era muy sencillo, transparente, que no califica, que desea viajar para quedarse viviendo ilegalmente, trabajar temporalmente en EU. Esto es analizado por la oficial consular, bajo la sección 214(b)... la visa es negada.



Los miles de nicas que buscan mejorar la situación económica, progresar, encontrarse con el ser que aman y que se encuentra en EU, que desean una solución parcial o temporal, buscando visa, el “Sueño americano”, en su desesperación, muchas veces lo convierten en pesadilla oscura y tenebrosa de maltratos y abusos, por la situación de ilegalidad.



¿Tiene miedo de que le nieguen la visa? No deberían de tenerlo amigos lectores, puesto que no es fundamental, de vida o muerte, que se la den o se la nieguen. Si a usted, amiga lectora, le “sobre dinero y tiempo”, hágalo, que el resultado al final será el mismo... la visa negada.



¿Tiene un novio en EU y desea que usted se vaya allá de cualquier manera? Cuando se ama de verdad no se le desea la tortura, la incertidumbre que representa a todas luces el entrar “mojado”, ilegal a EU. No lo hagan, amigas lectoras. Pasar por los múltiples abusos, maltratos, violaciones y toda la miseria que representa entrar ilegalmente a EU, es muy triste, y no vale la pena. Mil veces estamos mejor en nuestra nicaragüita.



Hay diferentes maneras, amigas lectoras, de programar un encuentro familiar de novios, que se puede trasformar en algo bello y muy tierno, que dé frutos sólidos. Pero si no se califica, no bote los pocos dólares que tienen. En AyudaUSA estamos de visita profesional en nuestra casa-oficina en Managua, desde muy tempranito, el día de hoy viernes nueve de mayo, y permanecemos durante los próximos diez días en nuestra bella e indomable Nicaragua.



¿Qué consejo le podemos brindar para conseguir la visa para que no le apliquen la sección 214(b), o negación de visa? Aquellos que no califican... ningún consejo, pero si insiste, venga a una entrevista privada en AyudaUSA, encontremos juntos en los huecos del aire alguna posibilidad de visa, si es que la hay.



Un consejo gratuito del “Aprendiz de Quijote” a miles de nicas que buscan la visa gringa: no boten o regalen miserablemente sus dólares, que están escasos y difíciles, como la canasta básica criolla y el trasporte.



Por favor, amigos lectores, si en verdad desean saber sus posibilidades reales de tener éxito en su proyecto de querer hacer campamento temporal o permanente en tierras del norte... autocalifíquense, mediten bien los pro y los contra, no se engañen a sí mismos, cuando de antemano ya tenemos el resultado esperado... la visa negada.



“Dulcinea”



Le han preguntado al “Aprendiz de Quijote”, ¿qué pasó con “Dulcinea”? Pues bien, éste es un murmullo cariñoso para ella: “Dulcinea, donde estés, llámame, que yo seré la parte que te falta del aire”. ¡El resto... es historia!

*Sociólogo, catedrático

Inmigración AyudaUSA, PA

ayudausa@hotmail.com

Miami: 305-220-7000

Managua: 266-2000

Celular: 893-3000

Casa 30, Reparto Sam Martín.