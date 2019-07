“Debemos construir pensando que viene un sismo grande”

Alejandro Rodríguez es el Director Ejecutivo del Ineter, la institución encargada de informar sobre los fenómenos telúricos que amenazan la vida del hombre, cuando éste --con temeridad-- se ubica donde no debe. Advierte, además, de los meteoros, lluvias y tormentas. Por lo tanto, el señor Rodríguez debe tener mucha razón, cuando nos dijo que si fuera de una compañía aseguradora, no le gustaría contar entre sus clientes al Estadio Nacional.



Pero el Estadio sólo es un edificio más de los que se encuentran ubicados sobre las fallas geológicas que hieren el suelo donde se alzan las construcciones de la capital. Iconoclasta, tal como se nos presentó, don Alejandro recurre a ejemplos para explicar la relación de los habitantes con el peligroso medio. Habla de su ejemplo de la lotería y otros más, que sería muy largo transcribir acá.



Un informe del Ineter, que divulgó hace unos 15 días una agencia noticiosa, hablaba con preocupación del silencio sísmico en la zona de subducción de las Placas Coco y Caribe. Pero el director dice que todos los días hay movimientos.



Y aunque habla con una mezcla de burla y escepticismo de los temblores “premonitorios”, porque suceden “y no pasa nada después”, luego el director expresa que el monitoreo de los sismos “en algunos casos puede ser útil”; en otro momento asegura que “ayuda a alertar a las personas que están cerca de la falla”, pero finalmente, “en mi opinión, el mayor valor que tiene el monitoreo es el registro de toda la sismicidad”



La sismicidad más alta del mundo



La pregunta sobre ese silencio, si correspondía a las placas o a las fallas locales, don Alejandro la respondió así: “Cuando se me hace esta pregunta, digo: la sismicidad de Managua es la más alta del mundo. Está la zona de subducción, cuando la placa subduce a la Caribe, placa continental. Esto está produciendo sismos con mucha frecuencia”.



“Casi todos los días se producen sismos, a veces frente a Puerto Sandino, a San Juan del Sur, al Cosigüina...”, dice el funcionario, alérgico a pensar en el movimiento de la próxima falla, a pesar de las largas fisuras geológicas que todavía no han entrado en movimiento como aconteció con las fallas “Estadio” y “Tiscapa”, ambas causantes de los dos grandes terremotos del siglo XX.



Geólogos consultados, piensan que hay fallas grandísimas que merecen el especial cuidado, por cuanto no se han tenido los comportamientos que marcaron el calendario de los managuas.



De los sismos y predicciones



Don Alejandro, sin embargo, no parece muy preocupado por estos suelos perturbados como los que van de la Península de Chiltepe hasta El Crucero y de Las Nubes hasta el Aeropuerto. “En Managua, por ejemplo, otro problemita (es que) estamos asentados sobre una enorme cantidad de fallas. Esto hace que tengamos dos fuentes fundamentales, la subducción y las fallas locales”, señala.



“Se ha escrito muchísimo sobre predicciones de sismos y todavía no hay nada conclusivo”, indicó.



El director expresa que “ha habido muchas veces silencio sísmico y no ha habido grandes terremotos. A veces, después del silencio se descarga esa energía a través de una serie de pequeños sismos. No es nada concluyente el hecho de que tengamos un silencio sísmico y que pueda producir un gran terremoto”.



¿Y cuándo cae el grande?



A don Alejandro le dijimos que poco antes del terremoto que botó parte de Managua en 1972, los capitalinos mayores se acuerdan que sintieron leves temblores, llamados premonitores. Es cierto que no se puede predecir, agregamos, pero por lo menos…



“El problema es que usted sabe que fueron premonitores hasta que ya le cayó el terremoto, porque puede sentir dentro de un ratito dos temblores, ¿y cómo sabe que son premonitores y que le va caer el grande? ¡No hay forma! Hasta que truene el grande, entonces va a decir: ¡Ah, eran premonitores, ah, enhorabuena”.



Lo decía en el sentido de la experiencia…

Sí, es cierto, hay estos pequeños sismos, tienen hasta nombres, se les llama premonitores, a lo que siguen le llamamos réplicas, pero sabemos que fueron premonitores de un grande hasta que nos cayó. Aquí todos los días hay sismos, pero ¿cómo sabemos si éste es premonitorio o no? No lo sabemos.



Entonces, ¿sirve o no el monitoreo o es sólo para estarlos registrando?



Soy un poco iconoclasta en ese sentido: en algunos casos este monitoreo continuo puede ser útil. Pienso en lo que llamamos enjambres sísmicos, que provengan de una misma falla. Cuando nosotros empezamos a recibir eso, una serie de sismos que nos delinea una falla, entonces podemos decir que esa falla está con cierta actividad, y podemos alertar a la población que esté cerca de esa falla. Pero en mi opinión, el mayor valor que tiene el monitoreo, es el registro de toda la sismicidad, y poder hacer posteriormente, estadística con esa información.



El director señala que tener un catálogo sísmico permite “definir zonas sismogénicas, porque son diferentes: zona de subducción, zona de volcanes, de la depresión…”.



¿Y cómo se puede delimitar esas zonas?, pregunta, “con todo el catálogo sísmico. Nos permite saber, si empieza a analizar las frecuencias, cuáles son las frecuencias favoritas, que prevalecen. ¿Para qué sirve eso? para el diseño de edificios…”.



El funcionario expresó que en cualquier momento puede haber un sismo, “no lo puedo negar, pero puede ser dentro de un año”, por lo tanto, recomendó: “Debemos construir pensando que va a haber un sismo grande. No puedo decir que va a haber dentro de un mes, seis meses, yo no puedo asegurarle, pero tampoco puedo decir que no va haber un sismo”.



El gran problema, si tomamos las palabras del director es que en el Ineter “trabajamos con un factor de incertidumbre, porque los sismos se comportan aleatoriamente. No hemos encontrado una ecuación que nos diga cuándo se va a dar un sismo, dónde y de qué magnitud…”.



Tras hablar sobre los métodos determinista y probalístico, y el cálculo de la pérdida máxima probable que usan las compañías de seguro, a propósito se le preguntó si aseguraría el Estadio Nacional. “No soy asegurador, pero si fuese, no lo aseguro”, afirmó, y se rió.



En conclusión, el director dijo: “Debemos estar siempre alertas en Managua, porque es una de las áreas de más alta sismicidad en el mundo, y debemos cumplir con todas las medidas de precaución que se han sugerido a lo largo del tiempo”.