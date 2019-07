Rappaccioli promete fin de los apagones

El ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, prometió que ayer se acabaron los apagones, pues el domingo pasado arribaron al país 50 mil barriles de búnker o fuel oil, para abastecer de combustible a las plantas generadoras.



Rappaccioli recordó que este cargamento fue contratado por la compañía Esso Standard Oil y beneficia especialmente a la Generadora Eléctrica de Occidente S.A. (Geosa), pues permitirá reactivar la producción de energía de la Planta Nicaragua, la que está ubicada en Puerto Sandino y entrega hasta 100 megavatios.



“Ya descargó todo su contenido (los 50 mil barriles) en la Planta Nicaragua, que es la planta que tiene Geosa. Ahora hay que darle un par de días a ese fuel oil, en el tanque, de tal manea que se separe el fuel oil del agua y luego se saque el agua... esperamos que eso esté listo para el miércoles(mañana) ”, explicó Rappaccioli a medios afines al gobierno. Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Unión Fenosa, confirmó que esa empresa ayer no aplicó ningún apagón y lo mismo dijeron los técnicos del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC). “Hay suficiente energía para abastecer la demanda”, mencionó Katín.



Rappaccioli explicó que la Planta Nicaragua tiene dos unidades de generación con capacidad de producción de 50 megavatios cada una, las que consumen unos cuatro mil barriles de búnker diarios para generar electricidad. Es decir, que el cargamento de combustible garantiza energía por 12 días.



Agregó que las unidades de las plantas Albanisa ubicadas en Masaya y Tipitapa están dispuestas a entregar hasta 30 megavatios de energía a base de diesel, debido a que esas máquinas no han sido abastecidas con búnker sino hasta la semana entrante.



Para entonces, según Rappaccioli, arribarán al país otros 100 mil barriles de búnker o fuel oil que Petronic contrató en el exterior.



“Cuando se normalice la situación del fuel oil, con la venida del otro barco el 22 (de mayo), vamos a tener suficiente fuel oil y suficiente capacidad de transporte para que estas plantas (Albanisa) también reciban el fuel oil necesario y puedan estar disponible 15 y 16 horas diarias”, refirió el ministro, quien recordó que también pueden usarse las 24 horas al día.



Rappaccioli reveló que la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) a partir de hoy comprará entre 17 y 30 megavatios a un país de Centroamérica, pero no reveló cuál ni tampoco el precio de cada megavatio.



“Algo importante es que hemos logrado contratar compras en Centroamérica. Me ha estado informando el ingeniero (Samuel) Mansell, Presidente de Enatrel, que ya mañana vamos a poder tener de unos 17 a 30 megavatios en todo el día, excepto en las horas pico”, expuso Rappaccioli.



EL NUEVO DIARIO buscó la versión de la compañía Esso, pero los ejecutivos evitaron brindar declaraciones.