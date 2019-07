Línea Directa

12 Mayo 2008 |

8 p.m. |

END

Reencuentro nacional de antiguos alumnos de colegios salesianos

El hotel Alambra, de Granada, será la sede del encuentro de ex alumnos de los colegios salesianos y María Auxiliadora, el próximo domingo 18 de mayo a las ocho de la mañana. La asamblea nacional de antiguos alumnos es organizada por el movimiento Don Bosco de Nicaragua. Ellos explicaron que, con motivo del Duodécimo Congreso Latinoamericano de Antiguos Alumnos de Don Bosco, realizado el pasado 23 de noviembre en Antigua, Guatemala, se acordó realizar en cada país el Movimiento Nacional de ex Alumnos Salesianos, para renovar compromisos de valores de Don Bosco en la sociedad actual.



Por esta razón se realiza este encuentro que iniciará con una misa en la Capilla de María Auxiliadora, en Granada, y luego se llevará una ofrenda a los sacerdotes salesianos que dejaron su huella en la sociedad.



Asistirán como invitados de honor su eminencia cardenal Miguel Obando y Bravo, y el hermano salesiano e invitado especial, cardenal Oscar Rodríguez, de Honduras. En el hotel Alambra se elegirá la junta directiva que presidirá la asociación durante los próximos dos años. Para mayor información, los organizadores piden comunicarse con el doctor Orlando Castrillo, al número telefónico 655-6593, o con el ingeniero Luis Cuadra, al teléfono 885-3888.



Beneficios para discapacitados en el Código Tributario Municipal

María Haydée Brenes

Diversas organizaciones de personas con discapacidad se reunieron con el economista Teódulo Báez y la procuradora especial para personas con discapacidad, Rosa Salgado, a fin de concretar algunas propuestas que esperan incluir en el Anteproyecto de Código Tributario Municipal, que en la actualidad se encuentra en poder de la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.



De acuerdo con Alma Nubia Baltodano, Secretaria Nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motoras (Adifim), el anteproyecto está siendo discutido por la Comisión de Población y está haciendo más grande la carga impositiva en las municipalidades para los organismos que trabajan con personas con discapacidad, pues hace a un lado las exenciones con las que estos organismos operan en las localidades. “La propuesta del Anteproyecto es que las ONG paguemos una tasa impositiva de 1.5 por ciento a las municipalidades, y nosotros proponemos que quedemos exentas de ese pago, tal como estamos ahora”, dijo Baltodano.



Entre otras propuestas, se incluye la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a las viviendas de personas con discapacidad, así como el deducible del Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI) a las empresas, el salario de las personas con discapacidad para incentivar la inserción laboral y que se deduzca también del IMI las donaciones que las empresas hagan a estas organizaciones.



“También estamos incluyendo como propuesta ante la Comisión de Población que las tasas municipales para servicios, como construcción de rampas, construcción o mejoras de inmuebles y rodamiento para personas con discapacidad, sean exoneradas”, concluyó.



Foro sobre el aprendizaje experimental para docentes

Con el objetivo de ofrecer a los docentes de primaria nuevas técnicas para desarrollar un enfoque constructivo en la educación de los niños nicaragüenses, a través de los juegos infantiles, los ejecutivos de las marcas Xedex y Xtra, de Unilever Centroamérica, están promoviendo el Primer Foro sobre Aprendizaje Experimental denominado “Aprender Jugando”, a realizarse este 17 de mayo en un hotel capitalino.



Durante el Foro se ofrecerá a los docentes diversos juegos infantiles y se impartirán técnicas gráficas y plásticas que puedan poner en práctica los docentes con sus alumnos en el aula. Un estudio realizado en varios países llamado “Dando a nuestros hijos su derecho a ser niños”, refleja que las madres valoran los beneficios de este aprendizaje, pero a la vez, se preocupan por los obstáculos que sus hijos puedan enfrentar.



El aprendizaje experimental demuestra la importancia del contacto directo de los niños con la naturaleza, el arte y los deportes en las etapas críticas de su desarrollo físico, social y sicológico. Para mayor información sobre el foro, los directores de los colegios de preescolar y de educación primaria pueden comunicarse al número telefónico 25-47627, a la extensión 104.



“Miden las costillas” a los sitios web del gobierno

La Fundación “Violeta Barrios de Chamorro” presentará hoy los resultados de la investigación “Los sitios web gubernamentales como herramientas del control social y del periodismo investigativo”, en la que se evalúa la información que el gobierno actual y sus instituciones suministran desde sus páginas en internet.



Este estudio de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información fue realizado por la periodista argentina Sandra Crucianelli, entre julio y septiembre de 2007, a 160 sitios web gubernamentales de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá.



La presentación es abierta al público y se realizará a partir de las ocho de la mañana en el Centro del Conocimiento para el Desarrollo de Ofiplaza El Retiro, ubicada de la rotonda El Periodista, 150 metros al sur, en el tercer piso del edificio seis.



Según los resultados, varios documentos virtuales de interés para la ciudadanía han desaparecido de los sitios en estudio. “Lamentablemente, analizados en su conjunto, los sitios web de Nicaragua muestran sesgos cercanos a las herramientas virtuales de propaganda política y no a las vías modernas para acercar información valiosa al ciudadano responsable, el que ejerce el control social”, señala el estudio.



También revela que un obstáculo repetido en los cuatro países resultó ser el formato inadecuado en el que suelen presentarse las tablas con información numérica, como estadísticas y presupuestos. Se observó, además, que la información no está completa. Los indicadores para la contratación pública, los precios unitarios, las imputaciones, el financiamiento externo y las trasferencias municipales son, según Crucianelli, parámetros que deben informarse en detalle, con desglose de partidas.