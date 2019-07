Apagones mucho más extensos y duraderos

Los apagones volvieron, y esta vez con más fuerza, pues Unión Fenosa implementó al ciento por ciento su Programa de Racionamiento desde las nueve de la mañana de ayer, cuando varias empresas generadoras bajaban su producción de energía o apagaban sus plantas, mientras el país aumentaba su demanda de electricidad, contrario a lo que prometió este lunes el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.



La queja se multiplicó a partir de las nueve y media de la mañana, cuando varios pobladores llamaban vía telefónica a EL NUEVO DIARIO para denunciar que el servicio se estaba suspendiendo en sus zonas, pero Rappacciolli prometía lo contrario en la edición de ayer; entre ellos, vecinos del barrio San Agustín de Chinandega, del 14 de Abril de Estelí y del municipio de El Rosario, Carazo.



Para entonces, Fenosa ya anunciaba una nueva jornada de apagones en su sitio web oficial (disnorte-dissur.com.ni). “Por solicitud del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), se procede a publicar el presente Plan de Racionamiento que las distribuidoras Disnorte-Dissur implementarán hasta nuevo aviso”, reza el escrito que apareció ayer en este sitio de la Distribuidora.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, confirmó minutos después que, efectivamente, estaban racionando el servicio mediante este programa, pues hacían falta 60 megavatios de energía que no estaban entregando las plantas generadoras.



Recordó que desde la semana pasada este Programa de Racionamiento fue elaborado en base a la falta de 60 megavatios, y fue hasta ayer que se logró cumplir a plenitud, ya que antes el déficit de energía no había alcanzado ese nivel.



Katín no supo explicar lo que estaba pasando y recomendó consultar a las autoridades de Gobierno. “A nosotros el Despacho de Carga nos está diciendo que apliquemos el Programa de Racionamiento en base a los 60 megas que hacen falta, y sólo cumplimos la orientación; habría que preguntarle al Despacho o los funcionarios de las otras instituciones para saber qué está pasando”, señaló.



A esa hora ya estaban sin servicio más de 600 barrios del país, y los técnicos del CNDC explicaban que los apagones se mantendrían hasta las seis de la tarde, pues se registraba un aumento en la demanda de energía de hasta 510 megavatios, mientras persistía un déficit que oscilaba entre los 35 y 60 megas.



Algunas plantas generadoras reportaban problemas técnicos o falta de combustible (búnker o fuel oil), por lo cual bajaban su producción o apagaban las máquinas. El CNDC, en su informe, destaca como un caso especial los problemas que enfrentaba la estatal Planta Las Brisas, de la Generadora Eléctrica Central S.A. (Gecsa), que es administrada por la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL).



La primera unidad de esta planta estaba apagada “por fuga en el enfriador de aceite”, mientras que en la segunda unidad se reportaba “pérdida de aceite”.



En horas de la tarde el Despacho de Carga programó que por la noche no habría apagones, pues esperaban disponer de hasta 17 megavatios adicionales de energía que aportarían las nuevas máquinas Hyundai de las Plantas Albanisa. Esto último al final no se completó, pues se puso a operar la primera unidad de la Planta Las Brisas.



Ningún agente del sector eléctrico descarta que hoy se presenten apagones, y según el Plan de Racionamiento previsto, Fenosa estará suspendiendo el servicio durante 25 horas, las que alternará de un lado a otro, afectando todo el territorio nacional.