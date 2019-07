“Noche oscura” ahora abarca la Costa Caribe

Apagones de hasta 12 horas continuas se registran en el Caribe nicaragüenses, pues las pequeñas plantas generadoras aisladas están sin combustible. Estos planteles administrados por la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), producen y distribuyen la energía eléctrica en esta zona, y los transportistas no dejan circular las cisternas cargadas de diesel, debido al paro y los tranques en las carreteras.



Son 21 comunidades afectadas, unos ocho mil 38 clientes en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), quienes están siendo sometidos a las extensas oscuranas. Son 37 máquinas o electrógenos que están dejando de producir la cantidad de energía acostumbrada por falta de diesel. Los pobladores de Mulukukú, Siuna y Rosita se mostraron preocupados, pues los apagones están aumentando los índices de inseguridad ciudadana.



Los habitantes de esas comunidades expresaron su descontento con ENEL, ya que varios productos lácteos y perecederos se han descompuesto por la falta de refrigeración, lo que degenera en pérdidas económicas cuantiosas.



Mario Mejía, divulgador de ENEL, confirmó los cortes de energía y explicó que han tenido dificultades para enviar las cisternas con combustibles a los sistemas eléctricos aislados, debido a los tranques que han instalado los transportistas en varios puntos de las carreteras que conducen a la costa caribe de nuestro país.



“Inicialmente se dio el asunto por el desabastecimiento de la Esso, ahora por las dificultades del tráfico y los tranques… y para que dure el combustible que tienen estas plantas se está reduciendo las horas de servicio como medida preventiva”, refirió el funcionario.



Agregó que desde este lunes ENEL envió varias cisternas, pero los tranques de los transportistas han evitado que lleguen a su destino, dijo el divulgador de ENEL, sin precisar la cantidad de cisternas enviadas ni mucho menos la cantidad de combustible.



Mejía anunció que en los próximos días, en Rosita, donde ENEL registra mil 239 clientes, habrá racionamientos de energía porque las dos máquinas de generación serán sometidas a trabajos de mantenimiento mayor, con el fin de abastecer la demanda total de 430 kilovatios. La capacidad de ambos equipos son 545 y 320 kilovatios, respectivamente.



El divulgador de ENEL no precisó cuántos galones de combustible consumen en promedio los equipos de generación ubicados en: Siuna, Rosita, Wani, Waspam, Laguna de Perlas, Karata, Kukrahill, Sahsa, Mulukukú, El Bluff, San Juan, Wawabar, Sandy Bay, Bullkiamp, Pueblo Nuevo, Krukira, El Ayote, Santa Rita, Plan de Grama, Wamblan y Little Corn Island.





Con la colaboración de Moisés Centeno.