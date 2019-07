Línea Directa Jorge Eduardo Arellano

César Zamir busca nueva solidaridad de los lectores

Sylvia Hernández

César Zamir Hoppinton Zamora, de diez años, padece de una Xerodermia Pigmentosa desde los seis meses de edad, lo que ha venido degenerando en tumoraciones y hace 21 días fue intervenido en la lengua por recomendación de un especialista. Ahora busca la solidaridad de los lectores de El NUEVO DIARIO para encontrar los medicamentos que le fueron recetados.



Adela Zamora, madre de César Zamir, dijo que el niño fue intervenido por el doctor Fidel Morales de forma gratuita en el Hospital Bautista, pero ahora tiene un saldo pendiente de 391 dólares en concepto de uso de servicios, sala de operaciones, hospitalización, laboratorio y farmacia. “Esa cantidad de dinero es excesivamente alta y no cuento con los recursos necesarios”, dijo muy preocupada la señora.



El menor urge un frasco de Mitomicina (antibiótico antitumoral), que deberá aplicarse en su ojo derecho, ya que sufre de una infección a causa de la Xerodermia Pigmentosa, enfermedad que ya le cobró la extracción de su ojo izquierdo, pero debido a su alto costo, no ha podido comprar.



Doña Adela, originaria de Puerto Cabezas, acudió nuevamente a END con la receta y proforma del saldo pendiente en busca de una mano amiga que tenga la buena voluntad de apoyar a su niño. Asimismo, agradeció las atenciones que le han brindado, pues “la mejoría que ha recibido hasta ahora mi hijo se la debo a las personas que se han solidarizado y lo han apoyado en otras ocasiones”.



Cualquier ayuda para César Zamir puede ser enviada a EL NUEVO DIARIO, o la casa de la señora Brenda Scout, ubicada de END media cuadra al sur, en el Bar Siete Estrellas, en el barrio Costa Rica. También pueden comunicarse al número telefónico 696-6058.



17 multas y 62 amonestaciones a vendedores de gas licuado

Nery García

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) reveló que sus técnicos han aplicado 17 multas y 62 amonestaciones en los puntos de venta de gas licuado de varios departamentos del país, en las últimas tres semanas.



En una nota difundida ayer explican que estas multas y amonestaciones se aplicaron por incumplir la disposición de vender al precio oficial y colocar el mismo en un rótulo a la vista de los consumidores, además, por no entregar el peso exacto en los cilindros.



“Los distribuidores no tenían actualizada su licencia para la comercialización de GLP (Gas Licuado de Petróleo), ni poseían plano de vista en las instalaciones, ni extintor de 9.09 kilogramos (20 libras)”, agrega el INE en la nota.



Señalan que 11 amonestaciones fueron impuestas en el departamento de Masaya, 12 en Rivas, 14 en León, 17 en Managua y ocho en Jinotepe. Las multas fueron aplicadas en las diferentes zonas visitadas en Masaya y León. Es decir, que no se aplicaron multas en Rivas, Managua y Jinotepe.



En total, los técnicos del INE inspeccionaron 105 puestos de venta de gas licuado, de los cuales 98 corresponden a detallistas y siete a minoristas.



Pensionados del Poder Judicial denuncian retraso del pago

Ramón H. Potosme

Los pensionados del Poder Judicial, en un retraso sin justificación, no han recibido el cheque por su jubilación correspondiente al mes de abril que emite esta institución. El doctor Alfonso Dávila Barbosa dijo que es parte de la indiferencia del gobierno del presidente Daniel Ortega para con el gremio de jubilados.



Los jubilados del Poder Judicial además de la pensión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), reciben un pago que en esta ocasión se ha retrasado, dijo Barbosa, quien señaló que “este retraso causa perjuicio y nos quita el sueño. Duele mucho que después de laborar con eficiencia y honestidad, procurando lo mejor para el Poder Judicial, se dé este trato vergonzoso”.



Barbosa asegura que han hecho gestiones ante funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Corte Suprema de Justicia para lograr que sus cheques de jubilación salgan con la planilla de pago de los empleados activos, pero la respuesta de los magistrados es que no hay dinero para pagarles.



De acuerdo con Barbosa, esta discriminación es propia de este gobierno, porque durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños recibían a tiempo sus respectivos cheques.



Invitan a misa por doña Celina Obando Delgado

Descansa en la paz del señor el alma de quien en vida fuera la señora Celina Obando Delgado, quien partiera dejando un profundo dolor el pasado martes seis de mayo. Sus hijos, hermanos, nietos y toda la familia Obando agradecen las condolencias e invitan a misa de fin de novenario el próximo viernes 16 de mayo a las siete de la mañana, en la Iglesia Santa Ana de Nandaime. También se realizará una misa campal a las cuatro de la tarde en su casa de habitación.