Línea Directa

16 Mayo 2008

10:15 p.m. |

END

MKJ Exploraciones regala techo a escuela primaria de Sandy Bay

Más de 480 niños de la escuela primaria “Ejam Smith”, en la comunidad de Sandy Bay, ahora podrán recibir sus clases sin las molestias del inclemente sol o la incomodidad del polvo y el viento. “La escuela tendrá techo”, prometieron representantes de la firma de exploración petrolera, MKJ Exploraciones Internacionales.



Después de una visita que realizaron a la comunidad de Sandy Bay, ubicada al norte de Bluefields, junto con las autoridades del Consejo Regional de la RAAS, para hablar con la población sobre el proyecto de exploración petrolera, los ejecutivos de MKJ prometieron construir el techo de esta escuela en los próximos días.



“Nos impactó ver la situación de la escuela. No tiene del todo techo, y su infraestructura está en malas condiciones”, dijo el vicepresidente de MKJ, Brent Abadie, quien agregó: “Simplemente no podemos concebir la idea de que los niños tengan que ir a clases en condiciones tan lamentables”.



Los representantes regresaron a Sandy Bay para aportar los recursos necesarios para la reparación total de unos dos mil 800 pies cuadrados de techo, lo que significa una inversión de más de 112 mil córdobas en materiales, transporte y mano de obra. Los materiales fueron adquiridos en Bluefields y Sandy Bay, y la mano de obra la pondrán los mismos miembros de la comunidad, explicaron.



“Esta donación forma parte del programa de inversión comunitaria que MKJ ha estado ejecutando tanto en comunidades de la RAAS y como de la RAAN”, afirmó Abadie.



MKJ firmó dos contratos de concesión petrolera en la Costa Caribe con el gobierno de Nicaragua, el ocho de abril pasado. Ambos contratos fueron previamente aprobados por las autoridades de ambos gobiernos regionales, para lo cual, tanto la empresa como los concejales realizaron visitas a varias comunidades de la zona para hablar sobre el proyecto y contestar preguntas de la población.



“Seguiremos invirtiendo en salud y educación, que son las condiciones básicas que una comunidad debe tener para mejorar su calidad de vida”, dijo el Vicepresidente de MKJ, quien aseguró que continuarán con un sostenido programa de ayuda social a las comunidades.



Imparten charlas educativas a pacientes del “Manolo Morales”



Edilberto Saavedra / Colaboración

Los trabajadores del Hospital “Manolo Morales Peralta” impartieron una charla educativa a los pacientes que acuden a consulta externa, con la finalidad de evitar complicaciones producto de las enfermedades que afectan a las personas en la temporada de invierno.



La actividad tuvo lugar en la sala principal de Consulta Externa del hospital, donde participaron unas 300 personas, entre jóvenes y adultos, quienes acuden a recibir atención médica, pero que esta vez también recibieron consejos preventivos en salud para dar un mejor cuido a los niños y personas que, por sus complicaciones, pueden ser más afectadas por el cambio de clima, el dengue y la leptospirosis.



Sabina Hernández, trabajadora social del hospital, dijo que con la charla educativa también se pretende incidir en los pacientes para que compartan el mensaje con otras personas. “Con este tipo de trabajo llegamos de manera directa y las personas toman conciencia del problema que pueden causarles las enfermedades”, indicó.



Manifestó Hernández que el trabajo preventivo lo van a estar desarrollando en todo el año, ya que para el Minsa la salud de los pobladores es una prioridad a resolver. “En este hospital vamos a impartir charlas para que la gente se dé cuenta de las formas de evitar las enfermedades”, agregó.



Chevron almacenará en Panamá dos millones de barriles de petróleo

AFP / Panamá

La nueva ampliación llevada a cabo por la empresa petrolera Chevron en su planta de Bahía Las Minas, en Panamá, ubicada en la costa atlántica, a 100 kilómetros de la capital, permitirá almacenar más de dos millones de barriles de petróleo para distribuir en Centroamérica, informó este viernes la empresa.



“Debido a la demanda cada vez mayor de combustible ocasionada por el reciente crecimiento económico y demográfico, Chevron se ha comprometido a buscar opciones que garanticen la seguridad energética en la región”, dijo Mauricio Nicholls, Gerente General de Ventas al Detalle y Clientes Industriales para Centroamérica, el Caribe y la región andina, durante el Foro de Seguridad del Abastecimiento de Energía para Centroamérica, realizado en Panamá.



Nicholls añadió que “el reto que enfrentan las compañías de energía que sirven a la región de Latinoamérica y el Caribe es el de proveer energía limpia y accesible para el crecimiento económico. Consideramos que la expansión de nuestra terminal en Las Minas representa un importante paso de avance en esa dirección”.



Según datos que la compañía petrolera atribuye a The Enciclopedia of Earth, en 2006 Centroamérica consumió aproximadamente 310 mil barriles de petróleo por día.



“La iniciativa de la empresa petrolera al realizar esta inversión contribuye a incrementar y garantizar el abastecimiento de energía para nuestra región, y también a fortalecer el posicionamiento de Panamá como centro energético regional", dijo Wolfram González, Director Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias.



Según Chevron, con la actual expansión, el centro ayudará a abastecer las necesidades de consumo de productos derivados del petróleo en la región centroamericana, con planes de una futura expansión que la compañía ha calculado para el almacenamiento de 4 millones de barriles, que han sido diseñados para ayudar a abastecer a los países del Caribe.



Actualmente Chevron opera, además de Panamá, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y Nicaragua.



Atención a caballos carretoneros en Las Torres y Granada

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) anunció que esta próxima semana continuará su programa veterinario de atención a caballos carretoneros, tanto en el barrio Las Torres de Managua como en la cabecera municipal de Granada.



El doctor Enrique Rimbaud, Decano de esta facultad, dijo que el próximo miércoles ofrecerán atención a los caballos carretoneros en el barrio Las Torres, en horario de ocho de la mañana a 12 del mediodía, en el punto ubicado de la entrada a las Colinas, media cuadra al norte. Esta actividad será coordinada por el licenciado Pedro Caballero.



El viernes 23 de mayo trasladarán esa misma atención a la sede de la Cooperativa de Cocheros de Granada, ubicada del Taller Santa Marta, una cuadra al oeste. Ofrecerán atención en ese mismo horario y será el licenciado Caballero quien coordine la actividad.