Galón todavía no llega a los C$ 100

El precio máximo del galón de combustible más caro, la gasolina premium o súper, esta semana llegó a los 97 córdobas con 21 centavos en la capital, tal y como había anunciado el presidente Daniel Ortega. Los ejecutivos de las compañías petroleras esta semana se disponen a realizar un esfuerzo para mantener el galón por debajo de los 100 córdobas, a la espera de medidas paliativas de parte del gobierno.



Este domingo el precio de los combustibles a nivel nacional amaneció marcando la cuarta alza récord de este año, impulsada especialmente por el encarecimiento de la gasolina en Estados Unidos y una semana alcista en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), donde el barril de petróleo de referencia para Nicaragua (WTI), cerró el viernes con su último récord de 127 dólares con 82 centavos.



Precio más alto: C$ 97.21

En un sondeo realizado por EL NUEVO DIARIO en más de 13 gasolineras de Managua, se pudo comprobar que el precio más alto ahora lo ostentan las estaciones Esso y Shell de Linda Vista, que cotizan el litro de gasolina súper en 25 córdobas con 68 centavos. Es decir, que el galón cuesta 97 córdobas con 21 centavos.



Esas cifras coinciden con un informe preliminar de los técnicos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), quienes ayer revisaron los precios de más de 70 gasolineras capitalinas, y hoy se disponen a publicar el informe definitivo.



El precio más bajo de la gasolina súper es de 24.59 córdobas por litro, y se encuentra en la estación Esso ubicada frente a la Fuerza Aérea, según cotejó EL NUEVO DIARIO, que prevé un precio promedio por encima de los 25 córdobas para este mismo combustible, en el informe que hoy publicará el INE.



Como advirtió Ortega

Eso deja en evidencia que la gasolina súper registró un alza de 84 centavos de córdoba por litro, o tres córdobas con 19 centavos por galón, como lo anunciara el presidente Ortega el viernes pasado. Es decir, que este hidrocarburo pasó de un precio promedio de 24.23 córdobas a 25 córdobas con siete centavos por litro.



Lo mismo sucedió con la gasolina regular, que este domingo registró un alza de 74 centavos de córdoba por litro, o dos córdobas con 81 centavos por galón. Es decir, que en promedio pasó de 23.58 córdobas por litro a 24 córdobas con 32 centavos.



Diesel con más alza



El mayor impacto lo recibió el precio del litro de diesel, que absorbió un alza de un córdoba con 63 centavos, o seis córdobas con 18 centavos por galón, como advirtió Ortega al anunciar el fin del paro de transporte. En precios promedio, este combustible pasó de 23.16 córdobas hasta 24 córdobas con 79 centavos por litro.



Por séptima semana consecutiva el precio del kerosén continuó subiendo y llegó hasta los 24 córdobas con nueve centavos por litro, aunque la semana anterior se cotizaba en 23.70 córdobas.



EL NUEVO DIARIO confirmó que la escasez de este combustible se mantiene desde hace un mes por los problemas técnicos que enfrenta la refinería Esso.



No obstante, esta semana existe una marcada diferencia de precios entre las estaciones de servicio, y eso sugiere a los consumidores elegir la gasolinera más adecuada al bolsillo familiar, ya que en la compra de cada litro se podrían ahorrar hasta un córdoba con 10 centavos o pagar la misma cantidad de más.



Precio límite: C$ 26.42 por litro

Cabe recordar que un galón equivale a 3.7854 litros. Es decir, que cuando un litro de combustible se cotice en las gasolineras en 26 córdobas con 42 centavos, hasta entonces el galón llegará a los 100 córdobas.



Esta situación es la que esperan evitar los ejecutivos de las compañías petroleras, quienes esta semana esperan reunirse con las autoridades del INE y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para buscar medidas paliativas que reduzcan el impacto que están absorbiendo los precios cada semana.