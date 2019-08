Línea directa

Día de solidaridad con pacientes VIH

Melvin Martínez

Por cada caso de Sida registrado en las cifras del Ministerio de Salud, hay por lo menos otros 30 casos en personas que desconocen que son portadores de la enfermedad. Así de frías son las cifras de la pandemia.



Lo dijo ayer el doctor Adrián Zelaya, Secretario General del Minsa y Presidente de la Comisión Nicaragüense de Lucha Contra el Sida (Conisida), durante la celebración del Día Mundial de Solidaridad para los Pacientes con VIH/Sida.



Zelaya expresó que la celebración se enmarca en el compromiso para con los pacientes con VIH, y para con quienes han perdido un familiar a causa de la enfermedad.



“El principal esfuerzo es llevar el mensaje de prevención, y no solamente atender los casos de personas que ya sufren la enfermedad”, indicó Zelaya, al afirmar que han asumido como compromiso ofrecer atención de calidad para las personas enfermas.



“Nos debe poner (en alerta) a todos los que trabajamos desde instituciones, a la población en general y a la sociedad en su conjunto, (ya que) por cada caso de Sida, debe haber 30 ó 40 personas que tienen la infección y no lo conocen”, sostuvo.



Arelys Cano, Directora de la Asociación de Personas que Conviven con VIH/Sida, exhortó al gobierno y a todos los sectores del país para que se ocupen de inmediato de la emergencia que supone un incremento desmedido de los casos de Sida a nivel nacional. “Hay 49 personas que han muerto a causa del Sida este año, hay falta de información y falta de accesibilidad a los servicios, por eso hacemos un llamado a todos los sectores y al gobierno para que asuman un compromiso por estas personas”, indicó Cano.





MTI impide el ingreso a sindicalistas reintegrados

Sylvia Hernández

Sindicalistas del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), denunciaron que la administración se niega a acatar el mandamiento del Tribunal de Apelaciones emitido el seis de mayo, donde ordena el reintegro de los últimos cuatro miembros del Sindicato despedidos.



Además, en su denuncia dan a conocer que no les fue permitido el ingreso a las instalaciones, por orientaciones verbales que dio al agente de seguridad del portón principal la secretaria general del MTI, Gioconda Alvarado, con lo que violó la libertad sindical, el fuero y el derecho al trabajo.



Freddy Velásquez y José Boanerges Cruz Berríos, dirigentes de la Federación Democrática de Trabajadores de Servicios Públicos (Fedetrasep), señalan al ministro de Transporte, ingeniero Pablo Fernando Martínez, el viceministro Fernando Valle y a la licenciada Gioconda Alvarado, secretaria general del Ministerio de Transporte e infraestructura, de venir violando los derechos de los trabajadores.



En enero realizaron una protesta por violación al convenio colectivo y los despidos que a la fecha llegan a 152, que estaban haciendo de manera arbitraria, por lo que acudieron ante el Ministerio del Trabajo, (Mitrab), que ordenó a dichos señores (administración) que cumpliera con el convenio colectivo.



Sin embargo, producto de esta resolución que emitió el Mitrab, el MTI comenzó con una persecución sindical, al grado de mandar a suspender sin justa causa a once sindicalistas de las diferentes organizaciones existentes en el ministerio, dijo el secretario general, Freddy Velásquez.



Sin importarles violentar el fuero sindical, el pasado 21 de abril la emprendieron contra los últimos cuatro dirigentes, a quienes les suspendieron sus contratos y funciones laborales. Por ello recurrieron de amparo administrativo contra funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).



La resolución del TAM expresa: Ha lugar a la suspensión de oficio de los efectos administrativos aún no consumados y derivados del acto reclamado, por lo que deberán continuar ligados por relación laboral con la institución y con derecho a permanecer en su puesto de trabajo y recibir su salario y prestaciones sociales de ley.



Pero la institución ha caído en rebeldía y en desacato a las resoluciones judiciales, ya que se les esta negando el ingreso a la institución, razón por la que el Mitrab realizó una inspección en las instalaciones del MTI, efectuada por el inspector del Trabajo, José Ramón Álvarez, quien constato en su acta de inspección especial, que a los sindicalistas no se les estaba dejando ingresar, violando así la libertad sindical, fuero sindical y derecho al trabajo, manifestó Boanerges Cruz.