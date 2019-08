Gasolineras para los taxistas hechas a la “zumbamarumba”

Al menos seis “estaciones de servicio” o puntos de venta de combustibles para los transportistas, son las que la estatal empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic) está montando en varias localidades de la capital, y tales instalaciones no cuentan con los estudios de impacto ambiental, ni certificación del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ni mucho menos con licencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM), como manda la legislación nicaragüense.



Según técnicos del INE, las condiciones mínimas que debe tener una estación de servicio, son: un tanque de pared sencilla que tenga el área impermeabilizada, y que haga unas trampas de grasas para que el producto que pueda caer en el área de la isla pueda separarse más adelante, entre otras normas ambientales.



Funcionarios guardan silencio



EL NUEVO DIARIO buscó la versión de los funcionarios del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), INE y el MEM, pero nadie pudo aclarar si Petronic ha hecho los trámites respectivos para la apertura de los puntos de venta de combustibles.



En el Marena y el INE, pese a que hicimos la solicitud desde horas de la mañana, hasta la noche de ayer no hubo respuesta, mientras que María Antonieta Santos, relacionista pública del MEM, indicó que estaba en una reunión y que llamara a Petronic. Sin embargo, tampoco hubo respuesta en esa empresa estatal.



Angélica Gaitán, quien se identificó como secretaria de Francisco López --Presidente Ejecutivo de Petronic y tesorero del FSLN--, dijo que la única persona que podía dar declaraciones a la prensa era López, pero que no se encontraba en la oficina en ese momento, por lo que prometió darle nuestro recado y regresarnos la llamada, pero al final no la hicieron.



INE no sabe nada



Asimismo, técnicos del INE revelaron que el gobierno no ha hecho ninguna solicitud para supervisar o certificar cualquier instalación de estación de servicio, al recordar que son los técnicos del ente regulador quienes se encargar de supervisar y verificar los detalles técnicos, de calidad, regulaciones de protección al medio ambiente y de seguridad industrial.



Confirman venta de gasolina frente a “El Mayoreo”



Precisamente, END encontró uno de los que será un punto de venta de gasolina, de manera rústica, para los taxistas, ubicado frente a la entrada del mercado “El Mayoreo”, cuya instalación es desconocida por las autoridades del Marena, del INE y del MEM.



“Aquí se va a despachar gasolina a los taxistas en los próximos días… tiene la capacidad de almacenar 5 mil galones de gasolina, pero no sé más cosas. Andá a Petronic, porque ellos son los dueños”, dijo uno de los técnicos que realizaba ajustes al tanque en donde se visibiliza que es propiedad de Petronic.



Hasta el momento nadie ha explicado cómo funcionarán esas “estaciones de servicio”, a partir de cuándo estarán disponibles, el procedimiento de instalación y la forma de despacho de los combustibles, ni mucho menos sí cumplen con la aprobación y certificación de los diferentes instituciones que velan por la seguridad tanto del medio ambiente como de las personas, puesto que se trata de manipular productos inflamables.