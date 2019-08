Otro secuestro a obreros de Fenosa

Luego de permanecer por más de 20 horas “secuestrados”, cuatro trabajadores de Unión Fenosa junto a una camioneta de esa empresa fueron liberados ayer por la tarde por los habitantes del barrio San Sebastián, al noroeste de Managua.



Los pobladores de ese barrio mantuvieron retenidos a los operarios de Fenosa como forma de presión para que la distribuidora de energía reestableciera el servicio en esa zona, después que un transformador colapsara el lunes pasado. La Policía Nacional tuvo que intervenir para su liberación.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, explicó que el transformador dañado suministraba energía a 78 clientes del lugar, pero al hacer una revisión los operarios de esa empresa encontraron que había unas 200 conexiones ilegales, lo que produjo que el transformador no resistiera la carga y colapsara.



Agregó que de esos 78 clientes, hay 38 que van al día con sus facturas, por lo que Fenosa pierde mensualmente unos 22 mil córdobas por cobro de mes, pero que el consumo de electricidad de parte de los ilegales representa un millón 158 mil córdobas en pérdidas cada mes.



Tercer incidente

Katín recordó que con el secuestro de esa camioneta ya van tres incidentes en lo que va del año, aparte de los cuatro que resultaron el año pasado. Hasta la noche de ayer una comisión de pobladores del barrio afectado negociaba con Jussy Zelaya, Gerente de Distrito de Managua, para que les reestablecieran el servicio eléctrico.



Fenosa aplica racionamientos a barrios morosos

El gerente de Fenosa adujo que debido a que unos 12 asentamientos de Managua tienen un pago por debajo del 35 por ciento, la empresa decidió cortarles las horas de energía que se les entrega, y justificó que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) no conociera de esos casos porque se tratan de conexiones ilegales.



No se refirió al deber de Fenosa de suministrar el servicio de energía, de manera regular y con la calidad que requiere, a la cantidad de usuarios que habitan en los asentamientos que están legales con la empresa y que van al día, pues según la Normativa del Servicio Eléctrico (NSE) es deber de la empresa cumplir con esa obligación.



Acuerdo de Entendimiento

Katín también dijo que Fenosa en España está a la espera de que el gobierno nica reaccione oficialmente para firmar el Memorando de Entendimiento entre ambas partes y el cual contempla el plan de inversiones, conciliación de deudas, pasar el 16 por ciento de las acciones de la empresa al Estado, la incorporación de un directivo por parte del gobierno, entre otros puntos. Recordó que existe una propuesta de Fenosa para resolver el problema de los asentamientos, e incluso aseveró que hay un consenso entre el gobierno y la empresa de subsidiar parte de la tarifa mientras el otro porcentaje haga un esfuerzo para pagarla.



“Lo que nosotros entendemos es que Madrid está esperando una reacción oficial del gobierno. Unión Fenosa Internacional mantiene su compromiso de firmar un protocolo de acuerdo a los términos en que se firmó el acuerdo entre el gobierno de España y el de Nicaragua el pasado cuatro de abril (en España)”, dijo Katín.



EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero ni María Antonieta Santos, relacionista pública de esa institución, ni Emilio Rappaccioli, titular de esa cartera, respondieron a nuestras llamadas telefónicas.