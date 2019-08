Acuerdan construir micropresa en tres urbanizaciones

Representantes de tres empresas urbanizadoras acordaron con los propietarios de igual número de proyectos habitacionales, construir una micropresa para evitar las inundaciones que cada año ocurren a causa de la época lluviosa.



La obra será supervisada por una comisión especial integrada por la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía, así como por los miembros de la Comisión de Medioambiente de la Asamblea Nacional, en calidad de observadores.



Los acuerdos fueron logrados precisamente ayer miércoles, bajo el auspicio de los diputados miembros de la comisión legislativa, quienes escucharon atentamente las quejas de los pobladores que residen en las tres urbanizaciones ubicadas en sectores aledaños a la Carretera a Masaya.



Urbanizadoras debieron prever



Se criticó la falta de prevención y de planificación de las empresas urbanizadoras, que estarían obligadas a asumir todo lo referente a las condiciones de infraestructura para hacer habitable los proyectos que construyeron y/o vendieron

El procurador ambiental, José Luis García, responsabilizó del problema a las empresas constructoras, y dijo que la Procuraduría realizará una investigación al respecto. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Medioambiente, Carlos García, señaló que lo más importante en este momento, más que buscar un culpable, es dar una solución inmediata al problema.



Por ello enfatizó en la importancia de la construcción de la micropresa para evitar las inundaciones que afectan a los residentes de las urbanizaciones, y provoca a la vez un daño al medioambiente en los lugares donde están ubicadas las residenciales.



Los representantes de los pobladores y el procurador ambiental, cuestionaron a los empresarios el hecho de no tomar en cuenta medidas que garantizaran el buen drenaje de las residenciales.



Sin embargo, Mariano Chávez, representante de una de las empresas, se justificó argumentando que cuando ejecutaron su proyecto entre 2002 y 2003, el flujo de agua era mucho menor al actual.



No obstante, la Procuraduría y algunos miembros de la Comisión de Medioambiente, cuestionaron el hecho de que algunas empresas urbanizadoras no tomaron en cuenta que en medio de uno de los proyectos atravesaba un cause, y que incluso, el patio de una de las casas quedó justamente sobre el desaguadero.



De momento no se vislumbra la desviación de ese cauce, proyecto que deberán incluir las empresas para corregir el error.



La Comisión de Seguimiento se conformará hoy, y su prioridad será la construcción de la micropresa, para luego diseñar un plan contingente de largo plazo.