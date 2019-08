Exigirán pago de millonaria indemnización

Representantes de 234 ex trabajadores de la antigua empresa Nicalit, exigen al gobierno del presidente Daniel Ortega, el pago de unos 17 millones de córdobas en concepto de indemnización por la venta del 25 por ciento de las acciones de la antigua institución estatal.



Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, decidieron apoyar la demanda de los ex empleados, y por ello, presentaron una iniciativa denominada “Ley que ordena el pago de indemnización de los derechos conculcados a los trabajadores de la empresa Nicalit”.



El 25% de las acciones

Conforme con el proceso de privatización de la empresa, los trabajadores debían recibir una indemnización correspondiente al valor del 25 por ciento de las acciones de la misma. En ese sentido, el monto a indemnizar, según la iniciativa de ley, corresponde a 601 mil 600 dólares, equivalentes al valor de 1993 cuando se privatizó la Nicalit.



A ello se suma el tres por ciento de interés anual que, desde 1993 a la fecha, da un total de 854 mil 272 dólares, equivalentes a unos 17 millones de córdobas.



La diputada Mónica Baltodano exigió al presidente Daniel Ortega, ser consecuente con su discurso, considerando que en el pasado los 38 diputados del Frente Sandinista estuvieron a disposición de los ex trabajadores. Baltodano considera que el gobierno podría destinar una partida presupuestaria anual para compensar a los cesanteados de la Nicalit.



“Si el año pasado en el presupuesto de 2007 se destinaron 12 millones de córdobas para la Universidad Católica, y este año se presupuestaron otros 12 millones para esa universidad privada; ¿por qué el gobierno no va a poder presupuestar durante dos o tres años una partida para pagarle a los ex trabajadores?”, se preguntó Baltodano.



“Según se desprende de la autorización de venta de acciones que en el año 2000 acordó la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento, el Estado de Nicaragua vendió 5 mil 632 acciones de un total de 12, 032 que poseía, por un total de un millón 126 mil 400 dólares a sus socios suizos de Nicalit Holding S.A.”, se lee en parte de la explicación incluida en la iniciativa de ley.