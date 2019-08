Controlar a quienes venden pega a niños

Una “labor de campo” para controlar a las personas que a los infantes le venden pega para inhalar, es lo que solicita el ex magistrado del Tribunal de Apelaciones, doctor Alfonso Dávila Barboza, a la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, y al comisionado general, Carlos Palacio, a través de una carta con fecha del siete de mayo.



Dávila Barboza solicita también el resguardo de la Policía, pues asegura que en Masaya, donde él habita, existen muchos niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles y sin ninguna protección, por lo que muchos de ellos no están bajo el control de sus padres, pero lo que es peor, inhalan pegamento.



Muchos de los niños de la calle, según el ex magistrado, ocupan las vías públicas de Masaya como canchas deportivas, y producto de los juegos que realizan han salido personas con pelotazos, ventanas quebradas, principalmente en el costado oeste de la Iglesia San Jerónimo; y ante eso, la Policía de Masaya ha mostrado una actitud “esporádica y sin firmeza”.



“Amigos Granera y Palacios, los padres de familia deben conocer y saber que después del sagrado amor paterno, la ley les obliga a brindarle protección especial a sus hijos y atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijo mediante un esfuerzo común”, reza la misiva.



Agrega que según la Ley y Reglamento del Ministerio de la Familia, tienen la obligación también de atender y proteger integralmente a la niñez y adolescencia.



“Finalmente invito con respeto a los responsables de la Policía de Masaya, leer con detenimiento el total alcance de los artículos 1 y 2 de la Ley 228, donde se puede distinguir que a toda costa están en la obligación del cuido del orden público”, expresa el doctor Dávila Barboza en la carta.