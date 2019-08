Visa K3 y K4: alternativa cuando niegan visa



Dr. Franklin Franklin*



Carta recibida:

Hola. Me llamo Amanda. Deseo que AyudaUSA en verdad me ayude. Hace un año me casé con un ciudadano norteamericano, y él me dice que los trámites son largos y que todavía no puede llevarme a Estados Unidos (EU). Quisiera saber que si él viniera y fuera conmigo a la Embajada de EU a pedir una visa provisional, para mientras los trámites de residencia me salen, pudiera estar con mi esposo en EU.



Por favor señores de AyudaUSA, díganme ¿qué puedo hacer en mi caso? ¿Cuánto tiempo duran estos trámites? ¿Cuáles son los requisitos?

Amanda, Nicaragua.





Respuesta:

Estimada amiga lectora. Su correo deslumbra un poquito la falta de acción por parte de su esposo gringo, puesto que ha pasado un año y nada. Sería bueno que le pida a su cónyuge copia del recibo oficial (i-797) de cualquier gestión realizada (si es que la ha hecho).



Es cierto, Amanda, que el trámite de la residencia por el cónyuge requiere cierto tiempo, pero es incorrecto que sean MUY largos. Normalmente este tipo de caso (petición de un ciudadano estadounidense por cónyuge, hijos menores) toma cerca de siete meses en concluir, en tener al familiar nica haciendo campamento en tierras gringas, siempre y cuando el proceso de la petición i-130 con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), y los formularios DS-3032, DS 230, i-864 y anexos, hayan sido procesados por el Centro Nacional de Visas (NVC) en EU, y completado entrevista consular de visa en Managua.



Ir con su esposo gringo al consulado de EU en Managua, amiga Amanda, para que le den una visa provisional, tendrá resultado negativo: NO le darán visa de turista. Lo más probable es que el asistente-oficial consular los mande a gestionar las peticiones anteriormente mencionadas. Pero hay una manera de aligerar el caso y no tener que esperar mucho tiempo. Para su beneficio y de miles de lectores de esta columna producida por AyudaUSA en EL NUEVO DIARIO, le explicamos: La visa K3 y K4.



Visa K3 y K4

Hay una visa temporal para que el familiar inmediato (K3 cónyuge, K4 hijos menores solteros) de un ciudadano estadounidense pueda viajar a EU, ir a trabajar, estudiar, vivir, hacer campamento en tierras del norte, esperar junto al ser amado, y que le adjudiquen la residencia legal en EU sin tener que esperar en Nicaragua, en el extranjero.



Los requisitos básicos para esta visa son: comprobar que el matrimonio es real, auténtico; que se haya sometido la petición i-130 para el familiar nica-extranjero con anterioridad; y que se tenga copia del recibo oficial (i-797C) del trámite realizado anteriormente.



El proceso de esta visa (K3 cónyuge y K4 hijos menores solteros) se inicia sometiendo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS) el formulario i-129F, junto a una copia del recibo (i-797) del trámite de la i-130, y todos los documentos anexos. Cuando la gestión es aprobada (i-129F), el USCIS la envía al consulado gringo en Managua para que se otorgue la visa, por derecho, después de una entrevista sencilla.



“Con esta visa-status se puede estar entrando y saliendo de EU, y a la vez continuar el proceso de la residencia”.



Bajo las leyes de Inmigración y Naturalización de EU, las peticiones de un ciudadano americano por sus padres, cónyuge e hijos solteros menores de 21 años, son de familiar inmediato, que NO están sujetos a lista de espera en el boletín de visa, que NO tienen, NO hay un límite numérico para recibir la visa de inmigrante, pero hay atrasos.



El Congreso de EU promulgó una nueva ley especial denominada “Legal Immigration Family Act of 2000 (LIFE ACT)”, la cual fue aprobada en diciembre de 2000. Como toda ley nueva, el LIFE ACT pasó a ser codificada-regulada por las agencias federales, siendo la nueva visa clase K puesta en práctica en agosto, y la visa V en septiembre de 2001, respectivamente.



También el beneficio de ajuste de estatus (residencia) para extranjeros ilegales (en EU) con peticiones pendientes, tuvo un alivio bajo la sección 245i, la cual tuvo su regulación final en junio de 2002. Todas las regulaciones con modificaciones están incluidas en el Código Federal de Regulaciones (CFR), en el tomo 8 CFR 214, 204, y 245.



Podemos visualizar que las visas temporales K3 y K4, les permiten entrar-salir de EU a los beneficiados de la misma. Esto requiere vital importancia cuando le hayan negado visa con anterioridad al familiar inmediato.



En ocasiones el peticionario gringo realiza por cuenta propia la gestión-formulario de la visa de inmigrante, sin representación legal calificada, y para colmo siguiendo el consejo empírico de amistades, o apurado, a medias, de un oficial del servicio consular-migratorio de EU, no teniendo --en cualquiera de los casos-- una “radiografía migratoria” completa de los pros y contras del caso.



Gestionar cualquier tipo de visa-estatus migratorio por cuenta propia no es recomendable, es jugar a la ruleta rusa. En AyudaUSA hemos sido testigos dentro y fuera de EU, de errores garrafales, acciones que empantanaron la visa del nica al carecer de una “radiografía migratoria” individual, personalizada del caso.



El “Aprendiz de Quijote” una vez más les recomienda a nuestros lectores que busquen ayuda legal de un bufete jurídico en Estados Unidos, preferiblemente en la ciudad donde resida el peticionario (ciudadano o residente de EU), para que en tiempo y forma procese cualquier tipo de visa-estatus migratorio del nica.



A nuestros amigos y amigas, les notificamos que el “Aprendiz de Quijote” estará de visita profesional por diez días, desde muy tempranito, el próximo domingo 25 de mayo, en la sucursal de AyudaUSA en Managua, localizada de La Racachaca, tres cuadras abajo y tres cuadras al sur. Los esperamos en nuestra casa-oficina, y así charlar de sus inquietudes.



“Dulcinea”, soy el “Aprendiz de Quijote” cabalgando con tristeza en el carretón rojo, a distancia te susurra… “Donde estés, tú llámame, y en un vuelo ahí estaré, seré la parte que te falte del aire”. ¡El resto… es historia!





*Sociólogo, catedrático / Inmigración AyudaUSA, PA

ayudausa@hotmail.com / Miami: 305-220-7000;

Managua: 266-2000 / Celular: 893-3000;

Casa 30, Reparto San Martín.