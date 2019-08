Protestan bajas multas a gasolineras mañosas

Aunque las inspecciones a varias gasolineras realizadas por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para verificar el despacho completo del producto fueron calificadas como positivas por varios dueños de automotores, criticaron en cambio que la multa que se les aplica por despachar menos sea del uno o dos por ciento, pues esa cantidad es irrisoria en comparación a lo que obtienen en entregar menos producto.



Al menos en eso coincidieron varios conductores de vehículos de Managua, previo a que el titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, revelara en conferencia de prensa, ayer por la mañana, que 24 de 66 gasolineras inspeccionadas estaban despachando menos, y que ocho de esas fueron multadas, mientras 16 fueron amonestadas por tratarse de la primera vez.



Leslie Sánchez y Félix Mendoza, taxistas de Managua, animaron al INE a continuar la labor de inspecciones en todas las gasolineras del país, pero además, las instaron a aplicar las leyes “con todo el rigor, porque no es posible que antes echaba un litro y me rendía más y ahora me rinde menos”, dijo Mendoza.



Tres a cuatro córdobas por galón



Mario Lazo López, Walter Norori y Raúl Orozco, conductores capitalinos, coincidieron en que el INE debería impulsar una multa superior al uno o dos por ciento de las ventas del producto del último mes del cual despachaban menos, pues aseguran que “con la cantidad que agarran por echar menos, con eso pagan la multa y les sobra”.



“Eso es lo que tienen las normas, yo sólo las aplico. Recuerden que a la tercera se puede cerrar… (pero) la principal sanción es que sus clientes al ver esas cintas amarillas y al ver el rótulo del INE, puede sancionarlo cambiándose de estaciones de servicio”, fue la respuesta que Castillo les dio a los dueños de automotores.



Calculó que por cada manguera que fue encontrada entregando menos combustible, los consumidores dejaron de recibir entre tres a cuatro córdobas por galón, “pero cuando hablás de dos mil a tres mil galones estamos hablando de cantidades interesantes a la semana para los propietarios de la estaciones. Por eso es que las multas son fuertes”, refirió el funcionario, quien agregó que aunque todavía no se ha cuantificado el valor de cada multa, rondan entre los 10 y 15 mil córdobas.



Multa irrisoria



Es decir, que los dueños de automotores tienen razón en cuanto a que el pago de la multa es “irrisoria”, pues si multiplicamos cuatro córdobas por 12 mil galones mensuales que podría despachar una gasolinera que vende menos producto, esa multiplicación da como resultado 48 mil córdobas, frente a una multa de 15 mil córdobas a la que podría estar sujeta la estación de servicio.



Las gasolineras multadas son: Esso Salvadorita, Esso Panamericana, Shell Armol, Shell Ciudad Jardín, Esso Las Mercedes; además de la Shell San Juan de Dios, en León; Esso Las Marías, en Matagalpa, y la Shell Estelí.



Las amonestadas En Managua son: Shell Waspam, Shell Gancho de Caminos, Texaco Delicias del Volga, Petronic Unitario, Esso Nejapa, Shell Monseñor Lezcano, y Esso Las Mercedes. Y las amonestadas en los departamentos: Petronic de Diriomo; Shell San Vicente, en León; Esso Cocibolca, en Granada; Shell La Concha, de Masaya; Esso Las Marías, de Matagalpa; Petronic Somoto; Shell Asunción, de Juigalpa; Texaco Estelí y Texaco Los Encuentros de Chinandega.