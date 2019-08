Arrebatan hospital a Muelle de los Bueyes

Muelle de los Bueyes, RAAS



Como una bofetada recibieron el pueblo de Muelle de los Bueyes y municipios vecinos, la noticia de que el hospital de campaña de la brigada de médicos cubanos será traslada a Nueva Guinea. Inmediatamente el pueblo se volcó a la calle en protesta, y montaron un plantón frente al hospital para no permitir la salida de la brigada de médicos cubanos.



Tanto el alcalde Mario González como trabajadores de la comuna, en apoyo al pueblo, se lanzaron a protestar con la firme decisión de no dejar ir a la brigada.



Por nuestra parte hemos brindado todo el apoyo necesario, expresó el alcalde, donamos seis manzanas de terreno, invertimos un millón 700 mil córdobas en construcción y acondicionamiento del hospital de campaña, más tres millones de córdobas en reparación y construcción del local donde se hospedan los médicos.



El acuerdo con el gobierno central a través del Minsa es tener aquí este hospital durante dos años, puntualizó el alcalde Mario González. De fuente extraoficial se sabe que la decisión la tomó el ministro de Salud, pero al buscar la versión local, resultó imposible que hablara algún delegado del Minsa.



Una comisión integrada por varios sectores de la población viajará a Managua para negociar con el ministro, y pedirán que la brigada y el hospital cubano no les sea quitado sino hasta que se cumplan los dos años o el tiempo que sea necesario, mientras tanto, se mantendrá el pueblo custodiando el hospital.



La población expresa su agradecimiento a la brigada de médicos cubanos, pues son muchos los beneficios que han brindado a la población de diferentes municipios de la RAAS y de Chontales. Mientras eso sucede, los médicos cubanos atienden a la población sin interrupción, según lo informó el doctor Tirson Laureiro, director del hospital de campaña.