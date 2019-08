Elegirán a Reyes de la Naturaleza

A diferencia de otros concursos, en la elección de los Reyes de la Naturaleza no se premiará a los más bellos, sino a la pareja de chavalos que proponga el mejor plan de acción para mejorar el ambiente en su comunidad y que presente el traje más innovador, elaborado con materiales reciclados.



Ya son catorce las parejas participantes de Managua, Corinto, Ticuantepe, La Concepción, Malpaisillo, Juigalpa y León, que se disputarán la corona el seis de junio durante la VII Feria Nacional de la Tierra.



Carlos Rubio, miembro del comité organizador de la VII Feria Nacional de la Tierra, señaló que la elección de los Reyes de la Naturaleza es uno de los eventos cumbres dentro de la feria, y tiene doble objetivo: primero, fomentar entre los jóvenes y los adolescentes la participación activa en la protección del medio ambiente, y, segundo, hacer conciencia entre los asistentes a la feria sobre la importancia del cuido de la naturaleza.



Este año el municipio sede de la feria será León que cuenta con más representantes al concurso (5) y le sigue Managua (3).





Un plan de acción

El plan de acción, que consiste en un pequeño proyecto ya sea de reforestación, charlas ecológicas o reciclaje de productos, tendrá el 40 por ciento de la calificación del jurado.



Este programa debe incluir el nombre, descripción de la problemática, objetivos, población meta, número de beneficiados, área de cobertura, duración, indicadores y el monto total para realizarlo, pues a los ganadores se les buscará financiamiento para ejecutarlo.



Otro 20 por ciento lo tendrá la pasarela y el traje ecológico, donde no se debe utilizar elementos que fomenten la destrucción del medio ambiente.



“Está prohibido que los trajes que usen los participantes lleven pieles o plumas, mucho menos metales, porque lo que nos interesa es que ellos reciclen o usen productos naturales, incluso los zapatos, si no son del mismo material reciclado del traje, es preferible que vayan descalzos”, dijo Rubio.



El restante 20 por ciento se calificará a partir de la desenvoltura que tengan los participantes para exponer su proyecto, y el logo del mismo que deberán llevar estampados en unas camisetas durante la pasarela en traje deportivo.



Los ganadores de los tres primeros lugares recibirán premios de cuatro, seis y diez mil córdobas.