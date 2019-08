Reducen jornada para enfrentar inflación

La reducción de la jornada laboral en la Alcaldía de Managua y sus distritos “fue una disposición para hacerle frente a la inflación y los incrementos de precios que está provocando el alza del petróleo a nivel internacional”.



Así lo manifestó ayer el vicealcalde de Managua, Neri Leiva Orochena, quien indicó que “con esta medida también pretendemos no sobregirarnos en el presupuesto de la comuna, establecido en mil 300 millones de córdobas, lo que nos permitirá un ahorro anual de entre 15 a 20 millones de córdobas”.



Estimó que las autoridades edilicias todavía no saben si las medidas que incluyen cortes de energía, teléfonos celulares y convencionales, “al final será un ahorro o una manera de amortiguar la inflación y el alza del combustible”.



Confirmó el número dos de la comuna que las disposiciones estarán vigentes hasta finalizar el presente año, porque “hemos ahorrado combustible, uso de teléfono; medidas que nos permiten un ahorro mensual de uno a 1.5 millones de córdobas”.



Limpieza no para

Dijo que la Alcaldía de Managua se mueve con energía y combustible, y “la política de reducir la jornada laboral nos lleva a garantizar el equilibrio entre los gastos de administración con respecto al presupuesto de la comuna”.



Leiva Orochena dijo que las disposiciones no han establecido recortes en las jornadas de limpieza que realiza la comuna ni mucho menos recortes en la parte operativa, “porque cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de la parte administrativa”.



En la parte operativa de la comuna, que son sus distritos, “ahí estamos haciendo las inversiones en base al presupuesto municipal, y no vamos a reducir ni obras ni mantenimiento de las vías, ni la recolección de basura en la ciudad de Managua”.



Advirtió que si el precio internacional del petróleo sigue aumentando de forma vertiginosa, “obligadamente tendremos que suspender algunas obras en Managua”. En la actualidad la comuna tiene en ejecución 120 proyectos, de un total de 147 que estaban programados para este año.