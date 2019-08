Hijos de sandinistas en ONG satanizadas

Redacción Central



“Si empezamos a satanizar la ayuda a los organismos no gubernamentales, que al menos en mi caso desde hace doce años la venimos utilizando sin ningún fin político, entonces estamos muy mal”, dijo Oscar Ortiz, Director Ejecutivo del Centro para Programas de Comunicación, CPC-Nicaragua.



Ortiz respondió así a las declaraciones de dirigentes sandinistas y liberales, y de la campaña que ha empezado una radioemisora propiedad de líderes rojinegros, criticando acremente el financiamiento de EU a diversos organismos no gubernamentales que presuntamente no simpatizan con el presidente Daniel Ortega.



“Sinceramente no entiendo; en el organismo que dirijo hay jóvenes de distintas ideologías que se benefician de la ayuda norteamericana, incluso hijos de dirigentes sandinistas. Son chavalos de diferentes universidades y nunca habíamos tenido problemas”, señala Ortiz.





Especifican áreas educativas que promueven

Ortiz precisó que él ha trabajado con fondos de la AID, y siempre les han sido claros que no pueden utilizar ese dinero para involucrarse con partidos políticos.



“Es dinero que hemos usado para promover la salud reproductiva, para dar conocimiento a las jóvenes a fin de que no salgan embarazadas precozmente, para que aprendan a hacer un plan de vida. Es más, los temas a tratar los escogen los chavalos”, indicó.



Igualmente impulsan programas para enseñar a la gente a lavarse las manos, a explicar a las personas humildes; por ejemplo, que es bueno vacunarse contra la rubéola, al igual que contra el rotavirus.



También han adquirido equipos para entrenar a los adolescentes y jóvenes a hacer televisión, a fin de que realicen programas para prevenir el SIDA, entre otros temas.



“Yo pregunto: ¿es malo lo anterior? Claro que no, al igual que no veo malo que jóvenes nicaragüenses vayan a las universidades venezolanas”, precisó.



Ortiz instó a los dirigentes sandinistas a que vayan a hablar con los jóvenes que entrenan en la ONG que él dirige.



“Que los entrevisten; esos chavalos no necesitan permiso para hablar; son de la UCA, UCID, UCC, Uraccán; y que les pregunten qué les estamos enseñando y cuáles son las exigencias. No pueden desarrollar acciones que apoyen a algún partido político, a ninguno. Es una exigencia”, indica.





Ortega ha dado bienvenida a inversionistas

A este dirigente de ONG le resulta curioso que el presidente Daniel Ortega le dé públicamente la bienvenida a las inversiones norteamericanas, a la Cuenta Reto del Milenio, a las zonas francas que abrieron hace poco; pero lo que hacen los que considera sus adversarios, es maligno.



“¿Es malo entrenar a jóvenes para que aprendan a manejar cámaras fotográficas y de televisión?”, se preguntó.



“Si el gobierno hasta aprueba darle la medalla “Camilo Ortega” al agregado militar norteamericano; a mi me dieron también esa medalla; entonces ¿cuál es el mal?”, volvió a interrogarse.



Ortiz explicó que ellos han trabajado con fondos de los Seminoles y de la Unión Europea. “Hoy son de la USAID, y empieza el problema”, aseveró.