Matagalpa: los desastres a la vuelta de la esquina

El departamento de Matagalpa está compuesto de 14 municipios, pero también atiende administrativamente a dos más que, aunque pertenecen a las regiones del Atlántico Norte y Sur, Paiwas y Waslala, donde las lluvias son continuas debido a los bosques que aún quedan, principalmente en las zonas de amortiguamiento, como la Reserva de Biosfera Bosawas.



Es un departamento productor de café, ganado, granos básicos, hortalizas, arroz, tubérculos, raíces, leche, queso, cacao y otros productos alimenticios que sirven para la alimentación de los nicaragüenses y para abastecer los mercados internacionales con carne, café y frijoles. La Perla del Septentrión produce de todo.



Pero debido al clima y a su composición geográfica, también es vulnerable a los desastres provocadas por los fenómenos naturales, lo que se ha demostrado con los últimos fenómenos ocurridos, principalmente en los municipios de Sébaco, Matagalpa, Río Blanco, San Isidro, San Dionisio y Esquipulas, donde las pérdidas han sido cuantiosas en vidas humanas, cultivos e infraestructura. Estos daños en los últimos diez años equivalen a todos los daños de los 30 años anteriores causados por los mismos fenómenos. Según las proyecciones, se aumentarán aún más, cuadriplicando los daños y la recurrencia de estos fenómenos. Las pérdidas correspondientes se expresan en millones de dólares.



Durante los fenómenos que afectaron el departamento después de 1990 se comprobó que la población no estaba preparada para enfrentarlos, no había información adecuada que permitiera analizar y conocer las zonas vulnerables a estos fenómenos. Por este motivo y los golpes que ha recibido la población, instituciones del Estado y la población civil organizada, con la ayuda de donantes internacionales, han buscado soluciones apropiadas para la reducción de riesgos y evitar pérdidas tanto humanas como materiales.



Organismos atienden al departamento



Una de estas organizaciones que se han preocupado por reducir los riesgos y los desastres en La Perla del Septentrión es el Movimiento Comunal de Matagalpa, que gracias a la coordinación que tiene con organizaciones internacionales, como por ejemplo Christian AID, del Reino Unido, y la Comisión de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, está ejecutando por un periodo de 15 meses un proyecto para el desarrollo de capacidades comunitarias para la reducción de riesgos a desastres.



El programa abarca siete comunidades del municipios de San Dionisio y 18 comunidades en el municipio de Esquipulas, según lo informó el ingeniero Sergio Sáenz, miembro del equipo departamental del Movimiento Comunal de Matagalpa, quien aseguró que el proyecto, que comenzó en agosto del año pasado, está avanzando satisfactoriamente según lo programado, gracias al apoyo incondicional de la población meta del proyecto.



El programa tiene como objetivo la protección de la vida humana, preparando a las comunidades ante los efectos de los desastres mediante la formación de Comités Locales de Emergencia (Colopred), concienciación mediante la elaboración participativa de mapas de riesgo y definición de rutas de evacuación, entre otros planes.



Defensa activa



El papel de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua en Matagalpa, bajo la coordinación del teniente coronel Ricardo García, ha sido de mucha importancia para el cumplimiento de las actividades del proyecto.



El ingeniero Sergio Sáenz, uno de los principales organizadores y ejecutores del proyecto, señaló que ahora cada una de las 25 comunidades de los municipios de Esquipulas y San Dionisio cuenta con un mapa de su territorio y una base de datos que muestra dónde están las zonas vulnerables a inundaciones y a deslizamientos, lo que permite con mayor efectividad entrar en acción para rescatar y trasladar a los refugios a los afectados.



Niños también son capacitados



Vale destacar que un 30% del presupuesto del proyecto está dedicado al sector educación, bajo la filosofía de que lo aprendido servirá a los niños durante toda su vida. El proyecto hasta la fecha ha logrado la realización de cinco cursos de primeros auxilios para niños de cuarto y quinto grado de 23 escuelas, donde 192 niños y niñas han participado después de sus horarios de clase. Otros lo hacen durante los fines de semana, y ponen en práctica el manual de primeros auxilios elaborado por el Ministerio de Educación; unas 32 escuelas ya iniciaron el uso de las cartillas con enfoque de gestión local del riesgo, para que todos los niños y niñas tengan formación en materia de prevención, mitigación y atención a los desastres en cada una de sus comunidades.



Infraestructura y mitigación



Para evitar que las comunidades queden aisladas, el proyecto está construyendo dos puentes colgantes sobre el río Calico y el río El chilamate, además repara otro que está en mal estado, ya que durante las inundaciones del Mitch, muchas de estas comunidades quedaron incomunicadas por falta de puentes, lo que imposibilitaba la atención tanto en salud como en alimentación.



Veintiún edificios comunitarios están siendo acondicionados para usarlos como albergues en situaciones de emergencia. Éstos se están acondicionando con mejores letrinas, depósitos de agua, paredes, pisos y techos, pero además, se están reparando tres centros de salud para situaciones de emergencia, y se están mejorando otros que están funcionando, pero están deteriorados.



Entre otras actividades en ejecución está la construcción y reparación de 31 letrinas, principalmente las de las escuelas ubicadas en zonas vulnerables y de alto riesgo de inundación, también 400 metros de defensa contra inundaciones de los ríos, los que serán construidos sobre las márgenes de los ríos Calito y El chilamate.



La siembra de 50 mil árboles de especies locales es considerada como un componente clave para la estabilización de laderas vulnerables a deslizamientos y para la protección de fuentes de agua, en vez de establecer viveros en las comunidades. El proyecto está utilizando una nueva técnica que se considera más eficaz, además es más barata y se logra con mucho menos esfuerzo. La técnica en esencia consiste en la recolección de semillas de árboles de la misma comunidad, de especies escogidas para la reforestación y se insertan en galletas de abono animal mezcladas con fertilizante. Estas galletas se siembran de forma directa en hoyos preparados unas semanas antes o poco después de las primeras lluvias.



Organización



No todo es color de rosa, pues ha sido una lucha constante, tanto de los líderes comunitarios como del Movimiento Comunal organizar a la comunidad; hay unos que no quieren trabajar para su propio bien, pero la mayoría ha tomado conciencia y ahora ya están capacitados para enfrentar unidos y de forma organizada cualquier desastre que afecte su comunidad.



Los alcaldes de San Dionisio, Marco Soza, y Esquipulas, Raúl Jarquín, han apoyado el trabajo de preparación, ya que han facilitado todas las condiciones para preparar a la población a enfrentar los fenómenos naturales que últimamente están afectando a su municipio, pero también hay coordinación con el Comité Departamental de Preparación, Mitigación y Atención a los Desastres, el Ministerio de Educación, el Ejército de Nicaragua, a través de la Defensa Civil, con los Comités de Desarrollo Municipal y con todas aquellas organizaciones e instituciones que velan por la seguridad de la población.



Lo que piensan los dirigentes comunitarios



Santiago López Jarquín, responsable del Comité Local de Emergencia de la comunidad Los limones, dijo que era importante la ejecución de este proyecto que beneficia a las comunidades vulnerables a los deslizamientos e inundaciones, porque les ha abierto los ojos para ver la importancia de organizarse y unidos enfrentar los desastres naturales.



“Ya ve cómo ahora la comunidad está trabajando voluntariamente en la construcción de este puente del río Calico. Esto porque ahora están claros de la importancia que tiene este puente para evacuar a los afectados y poder trasladar a los heridos y enfermos a buscar atención médica”, aseguró.



José Luis Jarquín, encargado del proyecto para desarrollar las capacidades comunitarias para la reducción de desastes en el municipio de San Dionisio, dijo que el costo de los dos puentes que se están construyendo es 12 mil dólares cada uno, por lo que la población, consciente de las necesidades de estar preparada para el invierno, principalmente ante la temporada de huracanes, apoya el programa.



José Orozco Zamora, de la comunidad del Cóbano, aseguró que gracias al Movimiento Comunal hoy están preparados para salvar vidas en su comunidad en situaciones de deslizamientos e inundaciones, ya que los desastres anteriores dejaron pérdidas humanas, pero que además los han capacitado en cómo reforestar las cuencas, en la elaboración de cercas vivas y en realizar curvas a nivel para evitar el deterioro de las tierras productivas.



Las mujeres también tienen responsabilidades claves en la organización comunitaria, como el caso de Gregoria Valiente Flores, quien es líder comunal y está al frente de la defensa de su comunidad en caso de desastres naturales. Dijo que han tenido una buena preparación tanto en los Colopred como en la brigada de rescate y salvamento.



Al igual que Gregoria se expresaron Catalina Calero, de la comunidad El zapotal abajo, y Yolanda Jarquín, de la comunidad de Piedra Larga, quienes además aseguraron que la preparación que han recibido no sólo va a durar mientras exista el proyecto, sino que es para toda la vida.



Las 25 comunidades atendidas por el proyecto están preparadas para enfrentar las eventualidades naturales que se presenten, aseguró Felipe Santiago Valle, coordinador del Colopred de la comunidad de La pita abajo, cuyas afirmaciones fueron confirmadas por el señor Florentín Mendoza Muñoz, de la comunidad La luna. Dijo que ahora sí pueden decir que saben cómo enfrentar una situación de desastre, no como cuando fueron sacudidos por el Mitch y otros fenómenos que afectaron Matagalpa.



El proyecto tiene una inversión de medio millón de dólares, es decir, más de nueve millones de córdobas, que son financiados por la Unión Europea y Christian AID para que todos los objetivos se cumplan. Todos los técnicos, ingenieros y capacitadores del Movimiento Comunal se desplazan en las comunidades beneficiadas diariamente, organizando y ejecutando las actividades programadas.



Jaap van der Zee, quien trabaja para Christian AID y es profesor de desarrollo rural de la Upoli, señaló que está más que seguro que los objetivos del proyecto se van a cumplir, y probablemente más, pero que esto apenas es un primer paso. Hay que seguir fortaleciendo las capacidades de las comunidades en seguridad alimentaria y gestión ambiental para aliviar la pobreza reinante y una mayor resiliencia.