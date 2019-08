Precio de combustibles en “elástico de chantaje”

El precio de los combustibles está sirviendo como un elástico de chantaje entre el gobierno y las compañías petroleras, advirtieron los miembros de la Red de Consumidores, y ese “juego” degeneró esta semana en el quinto récord de alzas en lo que va del año, llevando el precio del galón de diesel a más de 100 córdobas. “Cuidado, que la especulación y el agiotaje se les puede revertir de forma dramática”, advirtieron.



Este domingo el precio de los combustibles marcó su cuarta alza consecutiva, y la novena en el caso del kerosén, según el último informe del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que será presentado hoy por la Dirección General de Hidrocarburos.



La recomposición de precios es tal, que ahora el hidrocarburo menos refinado es el más caro en más de 30 de las 75 gasolineras capitalinas, donde cada litro de diesel se cotiza por encima de los 26 córdobas con 42 centavos. Es decir, más de 100 córdobas por galón, que equivale a más de cinco dólares con 20 centavos. Es la cifra más elevada de Centroamérica, según la Comisión Técnica del Petróleo de Honduras.



En un sondeo realizado ayer en más de 12 gasolineras, EL NUEVO DIARIO cotejó que cada litro de gasolina súper o premium ahora se vende por encima de los 25 córdobas con 50 centavos, mientras que la regular ya supera los 25 córdobas.



Además, el litro de kerosén ahora se cotiza en más de 26 córdobas y la espiral alcista no se detiene, pues las compañías petroleras anuncian nuevas alzas debido a que la refinería Esso no está produciendo a su capacidad regular y deben aumentar sus importaciones.



“Es absurdo lo que está pasando en las estaciones. El gobierno y las petroleras están usando los precios como un elástico de chantaje. Cada quien lo estira a su gusto para halar agua para su molino, y están jugando con un producto que desencadena un efecto dominó de alzas”, dijo Gonzalo Salgado, coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC).



Salgado pidió transparencia, pero sobre todo “piedad con los consumidores” al momento de fijar los precios del litro de combustible, “porque ahora existe un relajo de tal magnitud que el diesel y el kerosén, los productos menos refinados, ahora resulta que son los más caros, mientras la gasolina, que cuesta más por su refinamiento, es la más barata”, explicó.



Este fenómeno se observa en las estaciones desde la semana pasada, pero hoy es más apreciable en las pizarras de las gasolineras, donde los bomberos no saben dar una explicación y mucho menos el ente regulador de los hidrocarburos, el INE.



Salgado considera que los nicaragüenses estamos siendo víctimas “de un cuadro que ya estaba rayado y cada parte está sacando su ventaja con estos precios”. Indicó que en este tipo de mercados la posición de la compañía Esso Standard Oil es ventajosa, pues tiene toda la capacidad para operar como mejor le parezca, tanto en almacenamiento como en distribución.



Recordó que el precio del diesel debe ser tocado “con pinzas”, pues se trata de un combustible que mueve al país, desde los productos de la canasta básica hasta los pasajeros y el transporte internacional.



“Aquí hay gato encerrado y no queda más que especular, porque nadie nos aclara nada y sólo nos obligan a pagar el precio que ellos fijan y cerrar la boca”, subrayó Salgado, quien señaló que gran parte de la culpa de esta situación la cargan los mismos consumidores, porque ni siquiera las leyes del mercado se están cumpliendo.



“Es una ley de la economía. Cuando el precio sube, entonces baja la demanda, pero aquí el corcho se hunde y el hierro flota, porque en lugar de bajarse la demanda más bien aumenta”, enfatizó el titular de la Red. Salgado es de la opinión de que los consumidores están actuando contra toda lógica del mercado, y con este comportamiento benefician los intereses de las compañías petroleras y del gobierno, quienes se niegan a explicar en detalles lo que está sucediendo.



“No estamos pidiendo que bajen los precios. Sólo queremos que aclaren lo que está ocurriendo. Que nos digan cuánto le queda al gobierno y a las petroleras de lo que pagamos por un litro de gasolina, diesel o kerosén”, estimó Salgado.