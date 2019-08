Línea directa Jorge Eduardo Arellano

02 Junio 2008

10:04 p.m. |

END

11 mil clientes de Fenosa siguen sin luz en occidente por Alma

Nery García

Ejecutivos de Unión Fenosa revelaron que cerca de 11 mil clientes ubicados en el occidente del país todavía se encuentran sin servicio de energía eléctrica, luego del paso de la tormenta tropical Alma, que a su paso derribó más de 300 postes, transformadores y redes de distribución eléctrica de media y baja tensión.



Es decir, que de 109 mil 228 clientes que quedaron sin servicio eléctrico el jueves pasado, hasta ayer el 90 por ciento ya cuenta con él, según dijo Jesús Barriuso, Director de Distribución de Fenosa, quien mencionó que esa empresa desplegó al lugar afectado al menos 75 equipos de trabajos, como brigadas de mantenimiento ligeras, con grúa, revisión de acometidas y de traslado de materiales.



Agregó que contaron con el apoyo de cuadrillas de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), personal del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) y de las autoridades de las diferentes alcaldías de los municipios respectivos.



Para hoy, según Fenosa, se espera reestablecer el servicio en los sectores de El Sauce, Achuapa, Izapa, Peñas Blancas, Tamarindo y Las Peñitas. Mañana se hará lo mismo en Salinas Grande, Puerto Sandino, Playa Hermosa, El Velero, San Juan de Limay y otras comarcas aledañas.



La empresa detalló en un informe que en el departamento de León cuentan con 55 mil 251 clientes, y en Chinandega con otros 53 mil 977. En ambos departamentos contabilizan un total de siete mil 432 transformadores, 36 circuitos y dos mil 878 kilómetros de línea de media tensión.



Hazel Gutiérrez, divulgadora de Enatrel, anunció que hoy a partir de las seis de la mañana, los técnicos de esa empresa estatal realizarán un “despeje de emergencia” en la subestación de Villa Nueva, Chinandega, con el propósito de reparar una estructura de transmisión. Dicho mantenimiento durará entre tres y cuatro horas, y los clientes de esta zona quedarán sin servicio, dijo Gutiérrez. Esto afectará, según Fenosa, a más de 11 mil clientes.



Humberto Reyes, Gerente de Mantenimiento y Desarrollo de Fenosa, prometió que a fines de esta semana será reestablecido en un ciento por ciento todo el servicio a sus clientes en el occidente del país, y además, solicitó a la población no acercarse cuando vean cables caídos y tomar las medidas de precaución necesarias.



Garantizan mejor servicio de energía eléctrica en Corn Island

Nery García

La Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) anunció que los 120 clientes que tiene esa empresa en Corn Island, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), ya cuentan “con un servicio de energía eléctrica de mayor calidad y confiabilidad”, pues instalaron tres nuevas máquinas generadoras de energía que garantizan el servicio a los pobladores.



Según Miguel Arosteguí, responsable de Plantas Aisladas de ENEL, los tres generadores tienen una potencia de 600 kilovatios cada una, y se trata de una potencia instalada de 1.8 megavatios, frente a una demanda de 750 kilovatios. Es decir, que la capacidad para satisfacer a la población es casi triplicada, si se toma en cuenta que cada megavatio corresponde a mil kilovatios.



“Los nuevos generadores tienen un costo de 385 mil dólares, y consumen 24 mil galones de combustible al mes, que en términos económicos significa un millón 200 mil córdobas”, según informó el responsable de Plantas Aisladas. “A esto se le suman 120 mil dólares por el traslado de las máquinas y otros equipos, pago de varias semanas de viático de los técnicos que las instalaron y la construcción de los escapes”, reza una nota de prensa de ENEL.



Mario Mejía, vocero de ENEL, recordó que esta empresa estatal vende cada kilovatio en ese sector a 31 centavos de dólar (cinco córdobas con 98 centavos).



En la nota recuerdan que después del paso del huracán “Félix”, en septiembre del año pasado, ENEL invirtió 120 mil dólares en el cambio de postes, cables primarios y secundarios, y en la instalación de nuevos transformadores que elevaron el voltaje de 4.16 hasta 13.2 kilovoltios, “dándole de esta forma más calidad y confiabilidad al servicio eléctrico que recibe la población”.



EmbUSA entrega US$ 50 mil para los damnificados

Tania Sirias

La Embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), entregó una donación de 50 mil dólares a Save the Children para brindar ayuda a los damnificados de la tormenta Alma.



Paul Trivelli, Embajador de Estados Unidos, informó que un equipo de la Oficina de Asistencia para desastre de Usaid, viajó a la zona de occidente para evaluar las necesidades de la población afectada.



“Este equipo viajó a León y Chinandega y se coordinó con Defensa Civil para ver los daños. Se determinó que estos fondos serán para la reconstrucción de 130 techos y se beneficiará a mil 280 personas”, expresó el diplomático.



Comentó que tienen varios proyectos con Save the Children y está seguro que se va a completar esta iniciativa de manera eficiente. Peter LaRaus, oficial de Save the Children, expresó que ellos realizarán la distribución de las láminas de zinc y ayudarán en la reparación de infraestructura.



“Visitamos los albergues y vimos las necesidades que tiene la población, sin embargo, la prioridad es que ellos vuelvan a sus hogares, por eso estamos trabajando en la reparación de techos”, dijo LaRaus.