Nicaragua reducirá a cero dependencia del petróleo

Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se mostró confiado de que a más tardar en el año 2014, Nicaragua ya no dependerá de los derivados del petróleo para producir energía eléctrica, pues aseguró que con la ejecución de nuevos proyectos a través de fuentes renovables el problema de la dependencia del crudo será superado en cuestión de seis años.



“En 2013 ó 2014 la generación con petróleo prácticamente sería cero”, enfatizó una y otra vez Rappaccioli, luego de reunirse ayer con diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), a quienes les expuso el plan de expansión de la generación eléctrica para los próximos años.



Rappaccioli recordó que Nicaragua tiene suficientes recursos para desarrollar proyectos de generación eléctrica a través de recursos renovables, al ejemplificar que sólo en producción geotérmica (mediante gases de los volcanes) el país podría generar hasta tres mil megavatios, mientras en hidroeléctrica (mediante el agua), según los estudios preliminares, existe disponibilidad para producir unos dos mil megavatios.



Sin embargo, el Ministro reconoció minutos después que en menos de 16 meses de su administración al frente del MEM, ha visto cómo el gobierno ha hecho exactamente todo lo contrario a esta idea, pues ha aumentado en más del 20 por ciento la dependencia del petróleo para producir energía mediante las plantas “Hugo Chávez” (diesel) y las plantas Albanisa (fuel oil).



Precisó que el país demanda un promedio de 490 megavatios de energía eléctrica en total, y entre enero de 2007 y mayo de 2008, el gobierno ha instalado 120 megavatios adicionales mediante ambas plantas, las que utilizan los derivados del petróleo para generar.



El diputado Francisco Aguirre, Presidente de la comisión, se refirió al incumplimiento del horario establecido por el gobierno como medida para ahorrar energía, y señaló que no se ha cumplido con lo previsto para los trabajadores del Estado, de laborar de siete de la mañana a una de la tarde.



Ese horario fue ratificado por el presidente Daniel Ortega a través del decreto 2–2008, en enero pasado, y en donde también se lee que todas las instituciones estatales deberán reducir en un plazo no mayor de tres meses el consumo de electricidad y combustible en por lo menos un 20 por ciento, pero hasta el momento, el MEM, que es la institución que coordinaría esa medida, no ha podido medir ese ahorro, tal como lo ordenó Ortega.



Por otro lado, pese a que el MEM es la institución encargada de otorgar licencia para la operación de gasolineras, Rappaccioli confesó a EL NUEVO DIARIO que no conoce sobre la instalación de varias estaciones de servicio que Petronic-DNP está construyendo en varios puntos de la capital.



“No sé, no tengo conocimiento de eso”, aseguró el ministro, al huir de los medios de comunicación. Los funcionarios de Petronic-DNP ayer no quisieron referirse a este tema, aunque les fue solicitada una entrevista.



David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), la semana pasada dejó claro que esa entidad desconoce totalmente ese proyecto y sus detalles, pues no les ha sido presentado.



Es decir, que queda en evidencia que Petronic-DNP está violando todas las normativas, reglamentos y leyes, al instalar estaciones de servicio en varios puntos de Managua sin consulta previa, permisos, licencias, estudio de impacto ambiental y demás requisitos legales que exige tanto el Ministerio de Energía como el INE.



Estas dos últimas instituciones también contribuyen con todos los riesgos que estas instalaciones de Petronic-DNP conllevan para la población, ya que no ejercen una efectiva regulación sobre la construcción de estaciones, almacenamiento y despacho de hidrocarburos, como les manda a sus funcionarios sus propias normativas, leyes y reglamentos. Serán entonces los únicos responsables de cualquier incidente que ocurra en estos puntos.