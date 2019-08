Línea directa Jorge Eduardo Arellano

03 Junio 2008 |

9:52 p.m. |

END

Cobros antojadizos de Enacal dejan en evidencia descontrol

Sylvia Hernández

“No poseo bienes inmuebles en la zona de la comarca de Jocote Dulce desde 1973, y nunca he solicitado ni instalado servicio de agua legal ni ilegal”, dijo el señor Armando Ruiz, ante la sorpresa de recibir una factura de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, Enacal, número 31993687, serie M, que refleja que debe 72 facturas con un saldo en mora de 11 mil 444 córdobas con 22 centavos, y un consumo de agua mensual promedio de 181 córdobas con 38 centavos.



Señaló que la factura no registra número de medidor, mucho menos lectura actual ni anterior, únicamente el número de cuenta 700-8-89-11220, registrada a su nombre, por lo que dijo que es completamente falsa, nula e ilegal, “quizás hasta mal intencionada”.



El denunciante acudió a las oficinas de Enacal en Altamira, en donde entregó una carta exponiendo esta situación. Manifiesta en el escrito que nunca ha solicitado la instalación del servicio de agua potable a esta institución, pues requieren escrituras, contratos, y no poseen documentos, razón por la que no pueden tener a su nombre el número de cuenta 700-8-89-11220.



“No me explico de dónde sacó la oficina administrativa que debo 72 facturas con mora de 11 mil 444 córdobas”, reiteró, “o se trata de un sombrerazo para ver qué sacan, o están tratando de llenar algún faltante o acrecentar volúmenes de deudas para otros fines”, añadió.



Ruiz Miranda, de oficio abogado y notario, dijo que habita en la comarca de Jocote Dulce con su familia, y explicó que la propiedad tiene un pozo que está a nombre de su esposa, pero que nunca ha hecho uso de manera clandestina de los servicios de Enacal.



El afectado hace un llamado a la presidenta de Enacal, Ruth Herrera, para que tome en consideración esta denuncia y delegue una cuadrilla para que pase inspección, y exige procedan a desmantelar el servicio que dice estar sirviendo desde hace 72 meses a Armando Ruiz.



El caso de Ruiz no es aislado. Las oficinas de reclamos de Enacal se están llenando de estos casos, en un afán de la empresa por recuperar cartera, lo que deja en evidencia el descontrol dejado por las administraciones anteriores y la agresividad que ahora muestra esta firma estatal al ejecutar sus cobros.



Otra vez se “amontona” la basura en la esquina de Villa San Jacinto

Sylvia Hernández

Pobladores de Villa San Jacinto hacen un llamado a las autoridades de la Alcaldía de Managua para que envíen camiones a retirar la basura que se encuentra acumulada en la esquina ubicada del semáforo de la Colonia Miguel Gutiérrez, una cuadra arriba, sobre la pista del Mayoreo, “un punto que se ha convertido en un basurero improvisado”, dijo el señor César Rodríguez.



La alcaldía había asignando a los camiones recolectores de basura pasar por esa zona tres veces a la semana, pero desde que surgió el problema con los churequeros, no han vuelto a retirar la basura, señaló Rodríguez, quien es uno de los más afectados, pues asegura que esta putrefacción está a poca distancia de su vivienda.



El colmo es que el conductor de la unidad de limpieza pasó por este punto el viernes y el lunes pasado, y únicamente tocó la campana, sin dar tiempo a los vecinos para sacar los desperdicios, los que dejan en las calles o aceras de las viviendas.



“Este problema ya se le ha expuesto al señor Ulrich Shliz, encargado de la limpieza de Managua, pero la respuesta que me dio es que los camiones únicamente recogerán lo que está en bolsas”, comentó Rodríguez.



Rodríguez explicó que este basurero está afectando a la vecindad, pues han proliferado los mosquitos con el inicio del invierno, y la alcaldía no da respuesta a este problema.



Cooperación chilena y alemana se consolida en el sector forestal

Melvin Martínez

El gobierno, a través del Instituto Nacional Forestal (Inafor), está trabajando en conjunto con los gobiernos de Chile y Alemania en un proyecto forestal enfocado en el manejo sostenible.



En el marco de la cooperación triangular entre Chile, Alemania y Nicaragua, se ha conformado una misión cuyo objetivo principal es identificar y formular un programa de actividades para los próximos tres semestres, según el Inafor.



Este programa tiene como fin seguir impulsando las líneas estratégicas que el gobierno ha definido en el sector forestal, tales como la Cruzada Nacional de Reforestación y el apoyo a los programas de Forestería Comunitaria, de manera que se fomente la participación y sensibilización ciudadana en todo el territorio nacional en estos temas.



Los fondos de la cooperación están destinados a traspasar la experiencia obtenida en la ejecución de proyectos sobre manejo de bosque nativo, energías renovables y eficiencia energética, entre otros.



El ingeniero Manuel Solar, miembro de la misión chilena, expresó: “Estamos trabajando en el marco de las prioridades que Inafor ha pedido; entre las áreas temáticas de interés para el programa está el fortalecer capacidades de extensión forestal, mejoramiento genético y semillas forestales y el desarrollo de mecanismos de diseño de incentivos para el manejo forestal sustentable”.



Subrayó que se está abriendo un programa de acción en el marco de la cooperación bilateral Chile–Nicaragua, donde se financia la transferencia de conocimiento por medio de profesionales chilenos; y se financiará que profesionales nicaragüenses vayan a fortalecer sus capacidades a este país. El monto total de la cooperación triangular se estima entre los 50 mil y 100 mil euros.