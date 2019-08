Agua suficiente para las casas de Tecnosa

En la zona donde se construyen las casas del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente” siempre han existido problemas con el servicio de agua potable, pero Enacal los resolvió en cuestión de un mes y, según la presidenta de esa empresa, Ruth Herrera, las primeras 40 viviendas ahora cuentan con un suministro de calidad. No obstante, no se acuerda de la persona natural o jurídica que firmó el contrato y mucho menos el monto exacto de este convenio.



Herrera ayer precisó que la solicitud del servicio la presentó una persona hace un mes ante la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal). Pidió varias conexiones temporales para construcción de las viviendas, y otras 40 conexiones permanentes que tendrán dichos inmuebles.



Trato de urbanizadora



“Ellos lo solicitaron formalmente y les cobramos absolutamente todo lo que tiene que pagar una urbanizadora para construir 40 casas. El trámite para las restantes casas todavía no lo han hecho”, precisó Herrera, al salir de una conferencia brindada en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) en el marco de una jornada ambiental.



La empresa que está construyendo este proyecto fue la responsable directa de contratar los servicios de agua potable y alcantarillado, la que “pidió garantizar calidad en la cantidad y el contenido del suministro”. Eso lo dejó claro Herrera, quien no recordó de qué persona o empresa se trata. “No sé exactamente, no lo recuerdo, pero es la empresa que está construyendo”, dijo.



EL NUEVO DIARIO confirmó que la empresa constructora es Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa), que ahora realiza gestiones para garantizar el servicio de energía eléctrica y telefonía para esas viviendas.



Tecnosa es una firma a la que está ligado el presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), Francisco López, quien a la vez es vicepresidente de la empresa mixta ALBA-Petróleos de Nicaragua S. A. (Albanisa) y tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



No hay excepciones para nadie



Una y otra vez sostuvo que “en Enacal no podemos hacer ni hay excepciones para nadie”, al enfatizar que la constructora cumplió con todos los requisitos de cualquier urbanizadora y pagó hasta el último centavo del trámite, y por eso tienen garantizado sus 40 medidores que funcionarán con una tarifa domiciliar.



“Les corresponde la tarifa de la zona, y San Antonio es tarifa domiciliar, no es zona residencial. Aquí no hay excepciones para nadie, y no hay problemas de abastecimiento, a menos que nos falte la energía eléctrica en algún pozo cercano”, refirió.



De esa manera reaccionó Herrera ante la denuncia de los vecinos de este proyecto, quienes temen de que con la llegada de los inquilinos de “El Pueblo Presidente”, se empeore el servicio de agua potable en la zona, pues no se están construyendo nuevos pozos que garanticen el vital líquido para los más de 120 moradores.



Quejas por desabastecimiento



Esas quejas han llegado a EL NUEVO DIARIO desde Reparto San Antonio y el barrio San Sebastián, ubicados en los extremos norte y sur de este proyecto. Y es que en estos puntos el servicio es de pésima calidad, y eso lo confirmó ayer Herrera durante su exposición en la Upoli, donde señaló que en el antiguo casco urbano de la capital hay un “bajo abastecimiento”, pues existen muchos pozos perforados, pero pocos son los aprovechables.



EL NUEVO DIARIO confirmó que los dos pozos de agua potable más cercanos a este proyecto habitacional ahora están inhabilitados por desperfectos, lo que fue confirmado por Herrera. Uno está ubicado en la entrada del Centro de Convenciones “Olof Palme” y el otro cerca de los semáforos de la Asamblea Nacional.



Pozo del Oriental



No obstante, Herrera explicó que en esta zona ahora hay una mejor calidad del servicio, pues se está aprovisionando con agua que entra del pozo del Mercado Oriental, de la laguna de Asososca y de otros pozos de Carretera Norte.



“Cuando sale o hay fallas en alguno de estos pozos por falta de luz, entonces el agua no sube, pero en general allí hay disponibilidad del servicio, allí no habrá problema siempre y cuando no nos quiten la luz”, prometió.